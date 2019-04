Arsenal - Newcastle 2-0

Mye handlet om Aaron Ramsey i Arsenals 2-0-seier over Newcastle mandag kveld.

Kveldens Arsenal-kaptein fikk først en annullert scoring, før han satte inn kveldens eneste mål. Midtveis i andreomgang gikk han skadet av banen.

– Det er nok litt bittersøtt for Arsenal-fansen å se Ramsey spille såpass bra og score mål. Han scoret mot sin tjuende Premier League-motstander, sier TV 2-kommentator Simen Stamsø-Møller.​

Ramsey har skrevet under Juventus og spiller for Torino-klubben fra og med neste sesong. Waliseren har fått en atvale som gjør ham til tidenes best betalte britiske spiller.

Åtte minutter før full tid satte Alexandre Lacazette inn 2-0-målet.

Med seieren gikk Arsenal forbi Tottenham og opp på tredjeplass med sju kamper igjen. Det er to poeng ned til Manchester United på femteplass.​

– Jeg visste ikke at står med ti hjemmeseirer på rad, men vi visste at vi hadde sjansen til å gå opp på tredjeplass, så vi ville vinne og spille bra. Vi gjorde alt treneren ba oss om, sier Lacazette.

Arsenal-manager Unai Emery uttalte etter kampen at grunnen til at Ramsey gikk av banen kun var på grunn av krampe.

Annullert mål

Ramsey satte ballen i mål allerede i det 14. spilleminutt, men målet ble annullert av dommer Anthony Taylor annullerte målet for at Sokratis Papastathopoulos rev ned Florian Lejeune i forkant.

Etter halvtimen kom scoringen for Ramsey. Alexandre Lacazette prøvde å tråkle seg gjennom Newcastle-forsvaret, men ble stoppet. Ballen ramlet like foran Ramsey, som satte bredsiden til og fikset 1-0-ledelse.

Like etter var Newcastle nær ved å svare, men Solomon Rondón traff dårlig fra skrått hold og Bernd Leno reddet greit.

Redning på strek

På overtid av førsteomgang var Arsenal nær ved å doble ledelsen. Lacazette banket ballen mot mål, men på streken sto Matt Ritchie og stanget unna.​

Newcastle klarte ikke å sette Arsenal under press i jakt på et utligningsmål.

Med åtte minutter igjen å spille kombinerte innbytter Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette glitrende, og sistnevnte kom alene med Martin Dúbravka og lobbet iskaldt over den slovakiske keeperen.

Newcastle måtte se seg slått 0-2, men er fortsatt på 14. plass med sju poeng ned til Cardiff på siste nedrykksplass. Skjærene har seks kamper igjen.