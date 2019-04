Hun er i gang med å skrive klagen, men den er foreløpig ikke formelt innsendt.

Sofie ønsker ikke å si noe om hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten hun mener VG har brutt før klagen sendes inn, opplyser hun til TV 2 sent mandag kveld.

Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. PFU er en selvdømmeordning opprettet av Norsk Presseforbund, som skal overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Vær Varsom-plakaten legges til grunn for PFUs vurderinger og uttalelser.

Sent mandag kveld sier nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, følgende til TV 2:

– Som vi tidligere har sagt, syns vi det er bra hvis denne saken blir behandlet i PFU. Vi har vært åpne om de feilene vi har gjort og beklaget dem overfor alle involverte.

Følte seg presset

Det har snart gått to uker siden 27 år gamle Sofie sto frem og fortalte at hun opplevde seg feilsitert, dårlig behandlet og presset av VG og deres politiske journalist, Lars Joakim Skarvøy.

PERMISJON: VG-journalist Lars Joakim Skarvøy tar seks måneders permisjon etter Sofie-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Bakgrunnen for saken var en bytur i februar der 27-åringen danset med Trond Giske. I løpet av dansen tok Sofies venninne, Maiken, opp en seks sekunder lang videosnutt som spredte seg i sosiale medier. Videoen ble først plukket opp og omtalt av VG.

Avisen omtalte dansevideoen i forbindelse med en bekymringsmelding. Denne meldingen handlet om Trond Giskes angivelige upassende oppførsel på byen og ble sendt fra en tillitsvalgt i Fagforbundet til partiledelsen i Arbeiderpartiet.

Konkluderer med svikt

I VGs første sak ble Sofie sitert på følgende: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra».

27-åringen sier imidlertid at hun aldri sa disse ordene og at hun ikke opplevde Giske-møtet som ubehagelig. Hun mener at VG-journalisten «la ord i munnen hennes» og at han visste at hun ikke opplevde dansen som ubehagelig.

Dette ble også sjefredaktør Gard Steiro orientert om kort tid etter publisering 21. februar. Det tok en måned før VG valgte å fjerne det omstridte sitatet.

UNDER PRESS: VG og sjefredaktør Gard Steiro klages inn for Pressens Faglige Utvalg. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Forrige onsdag la VG-ledelsen frem en omfattende evalueringsrapport der de tok for seg dekningen av Giskes dansevideo.

Rapporten konkluderer med at VG har sviktet i håndtering av kvinnen i videoen som intervjuobjekt. Nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken sa at avisen burde beklaget tidligere og tydeligere overfor både Sofie og Trond Giske.

– Bør vurderes

Journalist Lars Joakim Skarvøy, som måtte ta seks måneder permisjon etter at rapporten ble lagt frem, sier at Sofie har endret sin versjon i ettertid.

VG-ledelsen sier imidlertid at de tror på Sofie.

Det er foreløpig ikke kjent når PFU mottar og skal behandle klagen fra Sofie. TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra lederen i Presseforbundet, Elin Floberghagen, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Overfor Aftenposten har hun tidligere sagt at saken bør vurderes av PFU.