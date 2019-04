Gjennom 25 år med TV 2 hjelper deg har det blitt mange rare episoder.

En av de merkeligste kom for 22 år siden, da Børje Furunes ville ha tilbake en dress han hadde levert til et renseri. I mange uker hadde han uten hell prøvd å få den tilbake.

– Til slutt ble jeg så irritert at jeg satt meg ned og skrev til Forbrukerrådet, men de fortalte at de hadde tre til seks måneder ventetid og de var heller ikke sikker på at de kunne hjelpe meg. Så da skrev jeg til dere, forklarer Børje Furunes i dag.

Fant en dress

TV 2 hjelper deg tar han med tilbake til renseriet hvor han mistet dressen sin.

Men her er det ikke renseri mer, men bare en leilighet nå. Kanskje ikke så rart siden renseriet ikke var særlig pålitelig.

Børje foran renseriet som nå er en helt vanlig leilighet. Foto: TV 2 hjelper deg

For i saken til Børje påsto de at de hadde funnet dressen. Det stemte ikke.

– Jeg leverte lappen og fikk en dress. Men utifra form, farge og størrelse kunne det ikke være min dress, sier Børje.

Men den ansatte på renseriet mente han hadde rett. Han pekte på nummeret på lappen og nummeret på dressen og skrek: «Se på lappen».

Fikk en ovehaling. Foto: TV 2 hjelper deg

– Det ble aggressivt etterhvert, minnes Børje, som holdt seg helt rolig under tumultene.

– Adrenalinet pumpet

– Det brant inni meg. Jeg var svin forbanna. Men jeg ønsket å være rolig og jeg forble rolig, sier han.

– Ble du redd?

– Selvfølgelig ble jeg redd. Jeg kjente adrenalinet pumpe, sier Børje som flere ganger i ettertid har blitt påminnet om den etter hvert så berømte dressen.

Men hva skjedde egentlig med dressene?

Børje fikk aldri dressen sin. Heller ikke dressen som Børje fikk av renseriet, fant sin rette eier, selv om det ble sendt etterlysning på TV 2 hjelper deg.