Stabæk - Lillestrøm 1-1

Matthew Rusike, som signerte for Stabæk for tre uker siden, ble båret av kampen i sin først kamp for bæringene.

Da Rusike skulle slå et innlegg ti minutter før pause, så beinet ut til å så fast i bakken. 28-åringen, som har landskamper for Zimbabwe, ble liggende, før medisinsk personell kom inn på gresset og fikk ham av banen på båre.

Eurosport opplyste i pausen at Rusike ble fraktet bort fra Nadderud i ambulanse. Ifølge kanalen frykter Stabæk at deres nye spiller har pådratt seg et ankelbrudd.

– Det blir litt sånn når vi er på en sånn bane, sa Stabæk-trener Henning Berg til Eurosport i pausen.​

Rusike har spilt det meste av karrieren i Sør-Afrika, men har tidligere spilt for svenske Halmstad og Helsingborg.

Halvtimen spilt og Rusike ligger nede. Båremannskap på banen. Ei-ei-ei... Mannen som har skapt kampens eneste sjanse må ut. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter kampslutt. #stabæk #rusike — Stabæk Fotball (@Stabaek) 1. april 2019

Kunstscoring av Boli

En sjansefattig førsteomgang så ut til å ebbe ut i 0-0, men i siste spilleminutt skrudde Thomas Lehne Olsen, men like etter avspark brassesparket Franck Boli ballen i mål etter innlegg fra Emil Bohinen, som kom inn for Rusike.​

– Høydepunktet i kampen var pasningen fra Bohinen og avslutningen til Boli. Det var scoringen var det høy klasse på, og det er utrolig viktig for Stabæk at Boli scorer mange mål også denne sesongen om de skal unngå nedrykk, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Få minutter inn i andreomgang handset Steinar Strømnes klønete og ga bort et straffespark til Lillestrøm. Et dårlig forsøk fra Lehne Olsen ble reddet av Stabæk-keeper Marcus Sandberg.​

Ungguttene imponerte Mathisen

Ingen av lagene klarte å skape noen store muligheter på en vanskelig bane.

– Baneforholdene gjorde sitt til at dette ikke ble en fantastisk fotballkamp, og 1-1 er nok et resultat begge lever greit med, sier Jesper Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren lot seg imponere over Stabæks unggutter.

– Jeg er også veldig imponert over ungguttene til Stabæk på en vanskelig bane. Tobias Borchgrevink Børkeeiet, Hugo Vetlesen og Ola Brynhildsen får mye ansvar på sine skuldre i år, men de er allerede så gode at det er noe de kommer til å håndtere fint, sier Mathisen.