– Vi kommer til å bli her natt og dag

Mandag la NVE fram sitt forslag til ny nasjonal ramme for vindkraft på land. Etter en omfattende analyse av nettkapasitet og lokale natur-, vind- og kulturforhold har de pekt ut 13 områder i Norge de mener egner seg for utbygging av vindkraft.

Vindkraftplanen omfatter alle fylker utenom Oslo, Oppland, Akershus og Troms, og det største enkeltområdet de har utpekt som egnet er Ytre Namdal i Trøndelag. Der mener NVE det finnes et areal på 6000 kvadratkilometer som er egnet for utbygging av vindmølleparker.

Det får vindmøllemotstanderne til å rase.

– Hvorfor protesterer dere mot ren, grønn, energi?

Eskil Sandvik er en av demonstrantene på Frøya. Foto: TV 2

– Vi protesterer ikke mot grønn energi, vi protesterer mot ødeleggende vindturbiner som de har tenkt å plassere inn i heiene våre som vi er så glad i, sier Eskil Sandvik til TV 2.

– Jeg er forbanna for at det skal bli sånn og at Frøya kommune har mulighet for å stoppe dette, men ikke gjør det, sier Ann-Sofie Nekstad.

14 møller skal bygges

TrønderEnergi og tyske Stadtwerk München fikk konsesjon til å bygge 14 180 meter høye møller i 2013.

– Alle vil ha fornybar energi, men få vil ha det nær seg. Vindprosjektet på Frøya har vært i utvikling i mange år, så det vil bli bygd ut, sier kommunal direktør i TrønderEnergi, Bengt Eidem, til TV 2.

Tirsdag skal det holdes folkeavstemning i Frøya kommune. Da kan folk stemme ja eller nei for å søke om nye konsesjoner for å bygge enda flere vindturbiner.

Ann-Sofie Nekstad har ingen plan om å gi opp kampen mot møllene på Frøya. Foto: TV 2

Motstandere har ikke tenkt å gi seg uansett utfall. De planlegger å campe ute på tomta dag og natt for å hindre byggestart.

– Vi kommer til å ligge her i telt natt som dag, ukedager og helger. De ødelegger øya vår, sier Nekstad.

Turistforeningen: – En katastrofe

Leder i Trondheim Turistforening, fortviler også.

– Vi har allerede tatt vår del av ansvaret. Nå vil jeg si at nok er nok, sier han til NTB.

– I tillegg har de pekt ut store områder sør for Trondheim og i ytre deler i nordvest mot grensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Her ligger det veldig mange flotte, spennende og mye brukte naturområder, blant annet Rensfjellet, Sylan, Hemnekjølen og Fjordruta, påpeker Bergrem.

– Å bygge ut vindmøller her ville vært en katastrofe, sier han.

Ikke fritt fram

Det var NVEs ferske vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund som la fram den allerede omstridte rammeplanen for vindkraft på en pressekonferanse mandag.