Onkel og nevø dømt til flere års fengsel for grov vold

Mannen i 30-årene ble dømt til seks år og ti måneders fengsel, mens nevøen fikk fem år og ti måneder av Oslo tingrett.

En annen nevø av mannen i 30-årene var også tiltalt i saken, men retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at han deltok i voldsepisoden.

Episoden de to er dømt for fant sted på Rathkes plass natt til lørdag 16. juli 2016.

Den 36 år gamle mannen som ble offer for den grove volden, var sammen med flere venner på Ocean Cafe og Bar like i nærheten i forkant av hendelsen, der det var amper stemning like før stengetid klokken 03.00.

Flere vitner forteller om en tildragelse mellom flere personer utenfor utestedet. Ifølge politiet deltok ikke 36-åringen selv i opptrinnet, men det skal kameraten hans ha gjort.

LIVSTRUENDE SKADER: 36-åringen ble funnet ved Rathkes plass. Han ble først tatt med til legevakten, men der mistet han bevisstheten og ble hastet videre til operasjonsbordet på Ullevål sykehus. (Foto: TV 2-TIPSER)

Situasjonen roet seg en liten periode, men vitner har senere fortalt at de så den 36 år gamle mannen løpe de rundt 250 meterne fra Ocean bar til Ratkhes plass. Der skal han ha havnet i bakken og blitt utsatt for brutal vold.

Tramp mot hodet

Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble han slått, sparket og trampet mot hodet en rekke ganger. Offeret ble blant annet påført blødninger i hodeskallen og hjernen.

36-åringen er i dag påført alvorlig hjerneskade med betydelig funksjonsnedsettelse, synsforstyrrelser, lammelser og svimmelhet.

Ifølge dommen har de kun funnet det bevist at mannen i 30-årene påførte skadene mot hodet til 36-åringen. Nevøen skal ikke ha gitt ham noen slag eller spark mot hodet, men sparket ham flere ganger i overkroppen.

Retten mener også at han i likhet med onkelen sørget for at 36-åringen ble påført betydelig skade, og at han også bidro til å «styrke onkelens forsett i sine voldshandlinger, og at han selv var klar over dette».

«Dramatiske konsekvenser»

Retten skriver i sin straffeutmåling at voldsutøvelsen de to mennene er dømt for har hatt «dramatiske konsekvenser» for 36-åringens muligheter til livsutfoldelse.

Selv husker han ingenting fra hendelsen. Det var vitner som tilkalte politiet og ambulanse. 36-åringen var våken, men omtåket da han ble funnet.

Han ble sendt til legevakten, men der ble tilstanden hans brått forverret. Mannen ble hastet til Ullevål sykehus der han ble lagt på operasjonsbordet. 36-åringen lå flere uker i koma før det ventet flere måneders opptrening på ulike institusjoner.

Før voldsepisoden jobbet 36-åringen som rørlegger på fulltid. I dag er han avhengig av hjemmesykepleier for å utføre enkelte oppgaver, blant annet til å dusje.