Brexit-sirkuset er komplett. Ingen vet fremdeles hva som skjer videre, og midt i kaoset vant den gruppe demonstranter oppmerksomheten.

Mandag kveld debatterer Underhuset ulike løsninger for å lodde stemningen for ulike alternative løsninger. Det skal stemmes over disse alternativene etter klokken 21 mandag kveld, norsk tid, men resultatene av dem er ikke juridisk bindende.

Blant det som skal stemmes over er et forslag om ny folkeavstemning. Dette er imidlertid nedstemt flere ganger før.

I praksis ligger alle alternativer fortsatt på bordet: en hard brexit uten avtale, en mykere brexit med tettere tilknytning til EU etter skilsmissen, en ny folkeavstemning – eller ingen brexit i det hele tatt.

Samtidig snakkes det stadig høyere om at nyvalg kanskje må til.

Nakendemonstranter

En gruppe demonstranter ville også vise sin avsky for hele prosessen, og for å få oppmerksomhet på det de kaller «elefanten i rommet», nemlig klima og økologi. Gruppen kaller seg «Extinction Rebellion» møtte opp i Underhuset og kledde seg nakne. En av demonstrantene skal ha limt hendene fast i rekkverket, skriver Sky News.

Parliament just got a little bit more nuts! pic.twitter.com/znZa5AndUu — James Heappey MP (@JSHeappey) April 1, 2019

– Parlamentet ble akkurat litt galere, skriver parlamentsmedlem James Heappey på Twitter. Men det spørs om det i det hele tatt er mulig. Storbritannia risikerer å krasje ut av EU uten avtale den 12. april, og EU har innkalt til krisetoppmøte 10. april.

– Implikasjonene av Underhusets beslutning er alvorlige, sa May da hun fikk ordet etter at den framforhandlede utmeldingsavtalen ble stemt ned for tredje gang fredag ettermiddag.

– Taper svimlende summer hver uke

«Alvorlige», er en underdrivelse, skal man tro næringslivtopper og økonomer. Ifølge en beregning gjort av banken Goldman Sachs, har rotet rundt brexit kostet Storbritannia svimlende 600 millioner pund hver uke siden folkeavstemningen i 2016.

Rapporten viser, ifølge Reuters, at Storbriannia har tapt nesten 2,5 prosent av BNP i utgangen av 2018. Skulle det bli en hard brexit uten avtale med EU, mener banken BNP vil stupe 5,5 prosent, og en devaluering av pundet med 17 prosent. Dette vil også gå ut over resten av Europa.

Eneste måte å unngå å krasje ut av EU uten en avtale er å søke EU om en ny utsettelse av skilsmissen. Men utsettelse er kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig godtar det. Det er det ikke gitt at de vil gjøre.