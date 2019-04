Politiet mottok flere meldinger om vinglete kjøreatferd på en bil mandag ettermiddag.

– Vi fikk inn første melding litt over halv fem. Da patruljen fikk stanset bilen viste det seg at fører er påvirket av alkohol, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Marita Aune, til TV 2.

Ifølge publikum kjørte kvinnen fra Oslo-området til Asker.

Hun ble senere tatt med inn for prøvetaking. Aune opplyser at kvinnen vil få førerkortet fratatt og at forholdet vil bli anmeldt.

Det var også to barn i bilen. De vil bli fulgt opp av barnevernet.

– Vi har ikke noen tal på hvor mange av dem vi tar som har med seg barn og andre i bilen, men det er ikke så ofte det skjer, sier operasjonslederen.

Politiet har rekvirert berginsbil.