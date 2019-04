Kina:

30 brannmenn slukt av flammene i skogbrann

SKOGBRANN: Rundt 700 brannmenn har kjempet mot flammene i skogbrannen i Muli, Kina i helgen. Mandag var brannen fortsatt ikke under kontroll. Foto: AP

Et fatalt vindskifte under en skogbrann i Muli, Kina førte til at flere titalls brannmenn som kjempet mot brannen ble fanget og drept.