Pingvin-kunstverket måtte gå da Tid for hjem tok over oppussingen

Han har hatt denne rekkehusleiligheten en stund, og nå skal kjæreste og baby flytte inn. Han synes stue og kjøkken fungerer ganske greit, mens hun synes leiligheten er kald og utrivelig. Hun ønsker seg et hjem som er både trivelig og stilig, mens han er villig til å se hva som skjer.

Dette er forhistorien når vi bestemmer oss for å pusse opp leilighetens stue og kjøkken.

Designers plan

Aina Siollie Steen får oppgaven med å oppfylle huseiernes ønsker på best mulig måte. Hun synes rommet er fint, men mener at vi må inn med en lun fargepalett og ulike overflater for at det ikke skal være så sterilt.

Videre synes hun at kjøkkenet er svært dominerende i rommet. Det er som et kjøkken med en sofa, og ikke som et oppholdsrom der man også kan lage mat.

Gulvet skal få et ordentlig tregulv i stedet for det litt billige gulvet som ligger der fra før. Alle vegger skal få farge, og paletten skal holdes i varme grønnfarger kombinert med brune og gammelrosa toner. Videre skal det bli litt glamour, i form av gullfliser rundt det nye ildstedet.

Kjøkkenet

Vi beholder det eksisterende kjøkkenet, men fjerner en del av overskapene for å heller sette opp solide, åpne hyller. Aina mener dette er viktig for å skape mer åpenhet i rommet. Kjøkkenet har eikefronter, og disse skal males. Det går fint å forandre utseende på et slikt kjøkken. Det tar et par dager.

Først ble frontene grundig avfettet, deretter lett pusset med fint sandpapir, og så grunnet. Når grunningen var herdet, fikk frontene to strøk med maling beregnet på treverk. De ble riktig fine, og takket være eiken fikk overflaten litt struktur.

GAMMELROSA: Flisene over kjøkkenbenken er sekskantet. Åpne hyller med innfelt belysning.

Veggene

De opprinnelige veggene hadde glassfiberstrie med struktur. Slikt har vi helsparklet mange ganger tidligere, men denne gangen bruker vi en ny type maling som både setter farge og sletter veggene i en og samme operasjon. Produktet inneholder mineraler og har en tykk konsistensen.

Vi brukte rulle for å påføre malingen i et tykt lag, deretter sparkelspade for å stryke det hele så jevnt ut som mulig. Når første strøk var tørt, gjorde vi det samme en gang til. Veggene ble til slutt slette og fine, og med et litt mykere preg enn malte gipsplater. Veggene i stuen fikk to ulike farger: en brunfarge nederst mot gulvet og en grønnfarge over det (Se materialliste for info om fargekoder).