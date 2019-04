Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før over 70 prosent av alle solgte nybiler i Norge hadde dieselmotor under panseret. Så startet nedturen.

De siste årene har veldig mye handlet om elbiler og hybrider her hjemme. Samtidig har det vært økt fokus rundt utslippene fra dieselmotorene – og vi har sett en salgsutvikling for dieselbiler som bare har gått én vei: Nedover.

Registreringsstatistikken for mars måned viser en ny bunnotering for bilene med dieselmotor. Statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at bare 10,4 prosent av alle nyregistrerte biler denne måneden hadde dieselmotor under panseret.

Bekymret for restverdien

Det er første gang vi ser 10-tallet for dieselbilene. Og denne utviklingen har gått fortere enn selv mange diesel-skeptikere så for seg.

Per Morten Merg er daglig leder i Bilbransje24.no.

Men hvorfor har det gått så hurtig? Og hva har dette å si for både forbrukere og bilbransjen i Norge. Per Morten Merg er daglig leder for bransje-nettsiden Bilbransje24.no. Han mener det er mye psykologi i dette markedet:

– Ja, først og fremst har det blitt skapt mye usikkerhet rundt det økonomiske , da særlig restverdi på dieselbilene. Konkret: Hva vil en ny dieselbil være verdt om tre-fire år? Det er det veldig vanskelig å spå nå. Høyere bompengesatser og diskusjon rundt kjøreforbud i byene har heller ikke bidratt positivt. Dermed vegrer også mange seg for å kjøpe bil med dieselmotor, sier Merg.

Over halvparten vil ikke kjøpe bensin eller diesel igjen

Dieselsalget har falt kraftig i Norge de siste årene. I mars var vi helt nede på 10-tallet i markedsandel.

Løpet kjørt for dieselmotoren?

– Samtidig har nye nye dieselmotorer aldri vært renere og hatt mindre utslipp. Slik sett synes jeg ikke dieselmotoren fortjener den syndebukk-rollen den har fått nå. Men det havner nok fort i skyggen av de økonomiske aspektene, mener Merg.

– Betyr det at du heller ikke tror på noe comeback for diesel?

– I Norge kan det se ut som det løpet er kjørt. Tidligere var det jo slik at mange biler måtte ha dieselmotor for å være salgbare. De aller fleste importørene leverer nå bensinmotor på slike biler. Dermed står det ikke nødvendigvis mellom diesel eller elektriske drivlinjer, sier Merg.

Bensin eller diesel – det er det store spørsmålet

Bilbutikkene flytter biler

Han mener at leveringssituasjonen for elbilene vil ha mye å si de nærmeste årene. Også for hvilke merker som vil gjøre det bra i det norske markedet.

– I øyeblikket handler dette mye om flaks eller uflaks. De som gjør det bra, er de merkene som kan levere bilene som det norske markedet etterspør. Slik har det alltid vært, men ikke i så ekstrem grad som nå. Det er teknologien som styrer. Noen bestemte seg for å lage elbiler tidligere enn andre, de høster fruktene i det norske markedet nå.

– Hva kan du si om situasjonen i bruktmarkedet?

– Her handler det blant annet om geografiske forskjeller. Vi har allerede sett en tid at forhandlernettverkene flytter mange biler internt. Det etableres stadig flere ordninger der forhandlerne samarbeider. Det handler om å tilby modeller som passer kundemassen i sitt område. Og det er klart etterspørselen er forskjellig om du driver sentralt i Oslo, eller på et tettsted i Oppland.

– Derfor bør mange fortsatt velge diesel

Det ruller stadig flere elbiler ut på norske veier. Det merkes også på Drammen havn, som er første stoppested for mange biler som kommer til landet vårt. Foto: Scanpix

Må finne nye tjenester

De siste årene har privatleasing økt kraftig. Stadig flere velger nå å lease bilen, fremfor å kjøpe den. Merg mener dette er en naturlig utvikling .

– I tillegg til usikkerhet for fremtidig verdi handler det om forutsigbare kostnader i bilholdet. Det ikke lenger viktig å eie, men å disponere bilen. Med leasing får man en fast månedspris som det er lett å forholde seg til. Mye tyder på at etterspørselen etter leasingprodukter vil fortsette å øke, sier Merg som i mange år har fulgt bransjen tett.

Merg peker også på at elbil-boomen gir utfordringer for bilbransjen:



– Ja, erfaringene er tydelige her. Elbilene har vesentlig mindre service- og vedlikeholdsbehov enn fossile biler. Det blir rett og slett mindre å gjøre på verkstedene, dermed også mindre inntekter derfra. Vi ser at mange forhandlere nå leter etter flere tjenester de kan tilby deg som bileier. Og den utviklingen kommer nok bare til å øke på i årene som kommer, mener Merg i Bilbransje24.no.

– Mange bileiere har grunn til å føle seg lurt!

Hysteri, eller? Under kan du se hva en politiker-veteran mener: