Historisk sus over Alexander Kristoff

Odd Kristian Eiking slet seg inn til en solid 15 plass sammenlagt i et klatresterkt felt i Katalonia rundt.

Ole Forfang vant det tradisjonsrike Tour de Normandie sammenlagt med en annen nordmann - Trond Håkon Trondsen - på tredjeplass.

I oppvarmingen til proffenes Gent- Wevelgem ble det kjørt både junior og U23 versjon av den tradisjonsrike og prestisjefulle klassikeren. I juniorklassen for herrer tok Sakarias K. Løland en lovende femteplass, og i junior damer ble Anne Dorthe Ysland nummer elleve.

Stortalentene Andreas Leknessund og Tobias Foss nummer to og syv i U23 klassen. Leknessund og Foss viser at de takler alle typer terreng og bekrefter med innsatsen at de er de to mest spennende talentene i norsk sykkelsport for øyeblikket.

Dagen toppet seg da Alexander Kristoff vant proffenes Gent- Wevelgem etter en svært spennende finale hvor Jumbo- Visma proffen Amund Grøndal Jansen var løs og manglet bare 500 meter på å få sitt karrieregjennombrudd. Seier i Gent- Wevelgem henger høyt i sykkelverdenen. Rittet er arrangert siden 1934 med mange av sportens største mestre på vinnerlisten. Det er tredje gang at en nordmann går til topps i det som tidligere ble regnet som spurternes klassiker. I 2006 vant Thor Hushovd, og i 2009 gikk Edvald Boasson Hagen til topps.

Frem til 2010 lå rittet inneklemt mellom Flandern rundt og Paris- Roubaix. For å øke prestisjen og oppmerksomheten ytterligere ble rittet flyttet til søndagen før Flandern. Lengden ble økt fra 200 til 250 kilometer, og ble dermed en skikkelig generalprøve som i tillegg har formet en ritt- triologi med Gent- Wevelgem, Flandern rundt og Paris- Roubaix. Når får vi den første vinneren av alle tre rittene samme år?

Hvilken tilfredsstillelse det må ha vært for Kristoff, som i utgangspunktet var degradert av sitt eget lag til hjelperytter og superopptrekker for sin nye colombianske lagkamerat Fernado Gaviria. Men nordmannen frie tøyler av sin egen kaptein, som viser at Gaviria er stor nok til å sette laget foran seg selv. I stedet for å tviholde på kapteinsrollen kommuniserte Gaviria ærlig om sin egen tilstand. Det endte med at UAE- duoen lurte feltet i det alle trodde var et opptrekk av kolombianeren. Da konkurrentene konsentrerte seg om Gaviria, lot han sin norske lagkamerat få en luke som ble umulig å tette.

Dermed tok Kristoff sin 74 proffseier og toppresultat som inkluderer Milano- San Remo, Flandern rundt, VM sølv, OL bronse og tre etappeseire i Tour de France. Vi har en norsk syklist som leverer prestasjoner med historisk sus. Med sin første seier i Gent- Wevelgem er Kristoff den første siden sykkellegenden Eddy Merckx i 1972 til å vinne Milano- San Remo, Flandern rundt, Gent- Wevelgem og Grote Scheldeprijs.