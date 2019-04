Emilia Clarke om sexscenen: – Det var veldig rart med en så god venn

– Det er det viktigste forholdet noen av dem vil ha. Det er et veldig definerende forhold, sier hun til TV 2.

Ble hetset etter de første nakenscenene

Allerede i første sesong viste skuespilleren seg naken, og det førte til store mengder hets.

– Det er ikke alle kommentarer som er så hyggelige. Jeg var veldig ung da jeg gjorde en del modige ting i første sesong. Det jeg leste om meg selv på nett etterpå, var ikke bra. Derfor sluttet jeg med det, og nå er jeg et mye lykkeligere menneske, sier Clarke til TV 2.

Hun forteller at hun derfor ikke lenger er på Internett.

TV 2 viste henne også bilde av Daenerys' norske lookalike, influenseren Amalie Snøløs (22). Hvordan Clarke reagerte da, kan du høre i videoen under:

Game of Thrones ser du i Norge fra 15. april på C More og HBO Nordic.