Arve Juritzen var programleder i TV 2 hjelper deg fra oppstarten i 1994 frem til Solveig Barstad tok over i 2000.

Nå fyller TV 2 hjelper deg 25 år!

Se jubileumssendingen til TV 2 hjelper deg på torsdag kl.20.00 og på TV 2 Sumo

Arve Juritzen var kjent for sine fargerike skjorter og slips i sine første år som programleder. (Foto: TV 2 hjelper deg)

Idè fra USA

– Ideen bak TV 2 hjelper deg fikk jeg da jeg jobbet i USA med et TV-program der vi brukte skjult kamera og gikk hardt på de som ikke oppførte seg så pent, sier Juritzen.

Allerede etter første program ble det bråk etter en reportasje om en tvilsom brukt-TV butikk, og TV 2 hjelper deg ble saksøkt.

– Vi vant rettsaken, og etter hvert ble trusler om saksøking hverdagskost. Vi skulle jo hjelpe forbrukeren, og da krevde det at vi var mer hardtslående enn det som var vanlig å se på TV den gang, sier Juritzen.

Solveig Barstad og Arve Juritzen mimrer tilbake til programmets første år i kveldens jubileumssending. Foto: TV 2 hjelper deg/ Hege Høpfner

Dramatiske episoder

Opp gjennom årene har det hendt at reportere i TV 2 hjelper deg har blitt truet med juling, kastet ut eller løpt etter.

Men den alvorligste episoden er nok da reporter Karine Næss Frafjord ble truet med hagle, mener Juritzen.

Det var i programmets fjerde år at Frafjord og kvinnen hun skulle hjelpe møtte samboeren til en hesteselger de oppsøkte på en gård.

– Han var veldig sint og gikk mot de med en hagle mens han bannet og ba de komme seg vekk. De oppfattet situasjonen som svært truende og ble livredde, og gjemte seg først bak bilen, forteller Juritzen.

Selv når de kjørte derfra fulgte mannen etter. Da de stoppet gikk han til fysisk angrep på fotografen. Han ble skremt av en tilfeldig forbipasserende og forlot stedet.

Episoden ble politianmeldt, men ettersom mannen ikke hadde pekt direkte mot de med haglen, ble saken henlagt.

Hissige dorull-produsenter

Det er knapt den ting som ikke har vært testet i TV 2 hjelper deg opp gjennom årene.

Og at taperne av testene ikke alltid er så fornøyde, har begge programlederne fått erfare. Arve Juritzen minnes programmets første dorull-test, der han fikk en høyst uvanlig problemstilling i fanget.

– Etter utallige møter med sure dorullprodusenter som tapte testen og deres advokater, lærte jeg at det finnes to ulike typer brukere av dopapir. De som bretter papiret og de som krønsjer det sammen, ler Arve.