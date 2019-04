Elbilene setter en historisk rekord i det norske bilmarkedet i mars. For første gang er over halvparten av alle nybiler solgt i Norge en elbil.

Til sammen 10.732 nye personbiler med nullutslipp rullet ut på norske veier i mars. Det er 5.366 flere (+ 100,1 prosent) enn i mars 2018. Nullutslippsbilene hadde 58,4 prosent markedsandel blant personbilene i mars, i mars 2018 var markedsandelen 37,2 prosent.

Det tallet har en amerikansk elbilprodusent en stor del av æren for. Mars har nemlig vært den store måneden for utleveringer av nye Tesla Model 3 til norske kunder.

Over 5.000 biler

Det har kommet flere skipslaster med biler, samtidig som Tesla har gjennomført et utleveringsmaraton som savner sidestykke.

I mars satte Tesla Model 3 ny rekord for antall registrerte eksemplar av en bilmodell i én måned, totalt fikk 5.315 Modell 3 norske skilter denne måneden.

Med det ble den naturligvis også Norges mest solgte bilmodell i mars.

Med Model 3 får Tesla en bil som prismessig passer mange flere kunder enn det Model S og Model X har gjort.

Klasse for seg

Norske kunder har måttet vente lenge på Model 3. Tesla valgte å starte salget av bilen hjemme i USA. Forhåndsinteressen har vært enorm. Tesla går konsekvent aldri ut med tall på reservasjoner eller bestillinger, men det er ingen hemmelighet at de hadde solgt mange tusen Model 3, lenge før bilen var i Norge.

På kombinasjonen av rekkevidde og pris er Model 3 i en klasse for seg. Det har veldig mange norske kunder helt tydelig fått med seg. Bilen klarer inntil 560 kilometer mellom hver lading (etter den nye og strengere WLTP-målemetoden), mens prisene starter på drøyt 450.000 kroner.

PR- og kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland er en av dem som har hatt en særdeles hektisk måned hos Tesla i mars. Slik kommenterer han hvordan måneden har vært:

– Normalisering framover

– Vi ønsker at kundene våre skal få bil raskt. Målet vårt i mars har vært å levere bil til flest mulig av de som har stått på reservasjonsliste og valgt å bestille. I tillegg har vi kunnet levere på en del av bestillingene vi har fått i år. Det er hyggelig, sier Sandvold Roland.

Even Sandvold Roland er PR- og kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

– Det har også vært endel eksempler på kunder som ikke er fornøyd med oppfølgingen de har fått?

– Det hadde vært et mirakel om vi håndterte dette volumet perfekt hele veien gjennom måneden. Vi skal være ærlige på at det har vært enkeltsaker vi ikke er fornøyde med, som vi kommer til å følge opp med kundene det gjelder, for å sørge for at de blir fornøyde. Kundetilfredsheten er god, og sammenlignbar med andre store leveringer vi har gjort. I det store og hele så har det gått veldig bra, mener Sandvold Roland.

– Er dette et blaff, eller vil det sterke Model 3-salget fortsette videre i 2019?

Vi kommer ikke til å tallfeste hvordan vi ser for oss resten av året, men det er fair å si at det blir en normalisering fremover, etter dette pushet, sier Sandvold Roland til Broom.

Tesla går sine egne veier også på interiør, slik ser det ut inne i Model 3.

Diesel og bensin faller kraftig

Totalt sett ble det registrert 18.375 nye personbiler her til lands i mars, 3974 flere (pluss 27,6 prosent) enn i mars 2018.

Den voldsomme elbiløkningen får konsekvenser for bilene med forbrenningsmotor. I mars var dieselandelen på rekordlave 10,4 prosent. 12,3 prosent av de nyregistrerte bilene hadde bensinmotor. Det er en dramatisk nedgang for disse to drivlinjene.

Også hybridbilene faller litt, om enn ikke så mye. Til sammen ble hybridandelen på 18,9 prosent i mars, ned fra 26,8 prosent samme måned i fjor. Over halvparten av hybridene var for øvrig ladbare.

