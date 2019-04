Volvo har vært tidlig ute med ladbare hybrider, det har gitt suksess i Norge. De ladbare utgavene står for en stor del av salget av biler som XC90, S90/V90 og XC60.

Svenskene har ikke vært like kjappe med helelektriske biler, men nå er det like før de også kommer.

Under en workshop på teknologi og sikkerhetsløsninger i Gøteborg forrige uke, bekreftet Volvo at deres første elbil skal vises offisielt senere i år.

Mange er nysgjerrig​

Som vi tidligere har rapportert, er det kompakt-SUVen XC40 som er først ut fra Volvo. Mye tyder på at produksjonen av denne skal starte helt mot slutten av året. Så blir det full lansering i 2020.

Erik Trosby er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Han legger ikke skjul på at de gleder seg til å endelig få elbil i modellutvalget:

– Det er veldig stor interesse for Volvos første elbil, noe både vi som importør og våre forhandlere merker nesten daglig. Mange er nysgjerrig på når bilen kan bestilles og leveres, men de detaljene er ikke klare ennå, sier Trosby.

Som for mange elbiler, er det grunn til å vente at det norske markedet blir prioritert. Her nyter nok også den norske importøren godt av nærheten til fabrikken i Sverige:

XC40 blir elektrisk. Først kommer den som ladbar hybrid senere i år, så i helelektrisk utgave.

Blir en ledestjerne

– I en internasjonal sammenheng er det norske markedet i en særstilling. Vi har kommet utrolig langt når det gjelder elektrifisering, og både helelektrisk- og hybridteknologi har blitt viktig, i rekordfart. Vi ser frem til at XC40 snart blir klar for det norske markedet og har naturlig nok store forventninger til bilen. I 2025 skal Volvo selge én million elektrifiserte biler på verdensbasis og halvparten av salget skal være helelektrisk. Slik som markedet utvikler seg her i Norge er det klart at vi blir en ledestjerne for selskapet i den sammenheng. sier Trosby.

Samtidig som XC40 blir elbil, skal også Volvos søstermerke Polestar komme med elbil. Polestar 2 heter den, og de to bilene kommer til å dele veldig mye av teknikken under skallet.

Bildet viser Volvos konseptbil 40.2, det er ventet at Polestar 2 vil få mye til felles med denne. Volvos første elbil XC40 er for øvrig bygget på samme plattform.

Rekkevidde og pris

En video-lekkasje av Polestar 2 viser i høy hastighet at bilen lader. Vi får ikke se tallet helt til slutt, men 50 prosent oppladet, viser den en rekkevidde på 247 kilometer. Dermed bør vi kunne anta at offisiell rekkevidde på bilen blir like under 500 kilometer. XC40 bør ikke være veldig langt unna dette.

50 prosent ladet viser rekkevidden 247 kilometer på Polestar 2.

Pris? Volvo har tatt steget opp blant premiummerkene med de nye modellene sine. Det vil nok også gjenspeile seg i den elektriske XC40-en.

Det er nok grunn til at vente at den legger seg et godt stykke over biler som Nissan Leaf, Hyundai Kona og Kia e-Niro. Skal vi tippet et sted mellom disse – og større biler som Audi e-tron og Jaguar I-Pace?

