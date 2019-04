Slik holdt serieskaperne Game of Thrones-slutten skjult: – Det var frustrerende

15. april hadde fantasyserien Game of Thrones premiere, og sjelden har hemmeligholdet vært så stort rundt en tv-produksjon.

Etter at HBO tidligere har blitt hacket, og deler av plottene har havnet på nett, har sikkerhetstiltakene vært mange. Det har gjort arbeidet med serien vanskelig, forteller skuespillerne til TV 2.

TV 2 møter ni av Game of Thrones-stjernene sammen med annen internasjonal presse på et luksushotell i London. For å unngå at fansen dukket opp i hopetall, var pressedagen godt skjult, og vaktholdet strengt.

Dette er oppsummerende for alt arbeidet med sesongen, om vi skal tro stjernene – alt for å holde slutten skjult for omverdenen.

– Det var veldig komplisert å jobbe med denne siste sesongen. Det var ikke ett eneste printet ark å se på. Skuespillerne liker å ha et lite ark som man kan titte på, men det var ikke mulig. Det var veldig frustrerende. Man måtte være online for å se manuset, og det var en veldig stor sikkerhetsprosess for å i det hele tatt få tilgang til manus, sier Iain Glen (57), som spiller Ser Jorah i serien.

Måtte signere for sidene

Jacob Anderson (28), som spiller Daenerys sin soldat Grey Worm i serien, forteller at dette var uvant og vanskelig.

– Vi måtte signere for alle de digitale sidene når vi kom om morgenen. Det var mange sikkerhetstiltak som man ikke var vant til fra før, forteller han.

– Du vet, det kan nok være noen av oss snek oss til å knipse bilder av manus, sier Iain Glen hemmelighetsfullt.

– Det ble veldig komplisert i etterarbeidet også. Når man legger på lydklipp til slutt, så pleier de å sende det ut til studioer i hele verden, dit skuespillerne er. Men denne gangen måtte absolutt alt etterarbeid gjøres i ett studio London, sier Gemma Whelan (37), som spiller Yara Greyjoy i serien.

– Skuespillerne måtte komme dit hver gang. Det var bare et lite, begrenset team i London som man stolte på, forteller hun videre.

Forstår hvorfor

Samtidig forstår skuespillerne at det må være sånn, for å ikke ødelegge overraskelsen for fansen.

– Jeg forstår godt nevrosene deres, for de var veldig redde for at noen av storylinene skulle komme ut, sier Iain Glen.

– Vi må vel være fornøyde med at vi faktisk fikk tilgang til hele manuset, alle sammen. Så det er bra. Vi fikk se det samtidig alle sammen, så det var fint, forteller Iain Glen videre.