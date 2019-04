Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny. Har en litt lei sak her. Har en 2013 VW Golf 140 hk, DSG som har gått 67.000. Nå har styringsenheten til ACC, lane-assist, radio, start/stopp m.m røket. I tillegg har radarøyet foran også gått i stykker. Jeg har fått pris for å utbedre dette på 55.000 eks. mva. Bare for delene. I tillegg kommer arbeid, moms og verkstedmateriell.

Fikk tips om å få tak i delene brukt fra en kondemnert bil, men da er det vel større sjanse for at dette kan skje igjen? Har du noen stalltips her? Takk for bra side og mye interessant bilstoff!

Benny svarer:

Heisann - og takk for hyggelige ord om nettsiden vår, aller først. Så bra at du liker den og bruker den!

Ja – helt enig med deg. Kjedelig, og ikke minst kostbar sak Det var jo ikke akkurat billig-delene som hadde gått i stykker her, heller.

At en styreenhet ryker er ganske uvanlig. Dette er jo deler som ikke utsettes for noen form for mekanisk slitasje og det er relativt sjelden at feil oppstår her. Jeg hadde nok dermed ikke vært redd for å kjøpe denne brukt, om det lar seg gjøre. Sannsynligheten for at den vi ryke igjen er helt minimal, slik jeg ser det.

At disse radarene ryker er nok dessverre mer vanlig på både Audi og VW. Jeg har hørt om flere tilfeller. Det er heller ikke uvanlig at de ryker på andre bilmerker heller. Kan vel være at de kommer fra samme underleverandør. Billige er de heller ikke. Men med de deleprisene vi her snakker om, så hadde jeg heller ikke vært redd for å kjøpe dette brukt. Det er jo litt det samme her. De utsettes for liten mekanisk slitasje, men det er tydeligvis litt ømfintlige deler.

Sjekk, sjekk og sjekk igjen ...

Det som er ekstremt viktig når man kjøper brukte deler er at man sjekker, dobbelsjekker og sjekker igjen at man får eksakt like deler som passer på bilen. Særlig om man kjøper fra utlandet. For her kan det være ulike fabrikanter / leverandører og endringer i forhold til chassisnummer, utstyrsnivå på bilen osv, osv.

Men får man tak i riktige deler fra en seriøs leverandør, får man ofte garanti på delene også, og det kan være store penger å spare her.

Uten at jeg skal opptre som noen slags spåmann her, så tipper jeg at du fort kan halvere delekostnadene dine her om du går for brukte deler.

Dette er faktisk et veldig godt eksempel på dagens avanserte biler som proppfulle av elektronikk og assistent- og hjelpesystemer kan bli svinedyre å reparere når noe går i stykker.

For all del, systemene er absolutt nyttige både med tanke på sikkerhet, miljø og komfort. Men det har altså sin pris, når man får et prisoverslag på to månedslønninger, eller mer, på en reparasjon av det som er «filleting» og som ikke har noe å si på om bilen er kjørbar eller ei.

Bilene har blitt bedre og smartere og hjelper oss stadig med nye ting, enten det er avstanden til forankjørende, stoppe motoren når vi venter på rødt lys, eller å holde oss på plass i kjørefeltet. Men jammen har det sin pris også. Men med brukte deler kan man i alle fall kutte prisene mye.

Ønsker deg lykke til i jakten på brukte deler!

