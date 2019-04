Det var i oktober i fjor det ble offentlig kjent at kjendisparet Jamie Dornan og Amelia Warner ventet sitt tredje barn sammen.

Søndag avslørte Warner den gledelige nyheten om at de er blitt foreldre til nok en liten jente.

– Så stolt

Offentliggjøringen kom i form av et bilde av tre små barnesko på Instagram, i forbindelse med Storbritannias offisielle morsdag.

– Så stolt av disse tre, herlige jentene. Det er en ære å være moren deres. Jeg føler meg svært lykkelig i dag, skriver hun.

Paret har døtrene Elva (3) og Dulcie (5) fra før av.

Mer tid til papparollen

I et intervju med talkshowet «Jimmy Kimmel Live!» i oktober sa Dornan, ifølge E!News, at han denne gangen nok vil få mer tid til å nyte småbarnsperioden.

– Jeg tror at jeg kommer til å ha mer kontroll over min egen timeplan. Med de andre to var jeg på en måte bundet til «Fifty Shades»-timeplanen, forklarte han.

Han avslørte imidlertid at han aldri har gått glipp av en fødsel selv om skuespillerlivet har vært hektisk.

Skapte reaksjoner

Jamie Dornan ble for alvor kjent for det norske publikumet da han spilte rollen som Christian Grey i den omdiskuterte filmen «Fifty Shades of Grey»-filmen i 2015.

Filmen, som er basert på første bok i Erika Leonards trilogi, fikk den gang massiv kritikk.

En rekke organisasjoner verden over, deriblant Kvinnegruppa Ottar her hjemme, oppfordret folk til å boikotte filmen, da de mente at den romantiserte mishandling og overgrepsforhold.

Siden 2015 har ytterligere to «Fifty Shades»-filmer vært innom kinolerretet: «Fifty Shades Darker» fra 2017 og «Fifty Shades Freed» i 2018.