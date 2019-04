Vålerenga, ligaens beste lag gjennom seriespillet, ble i går kveld slått ut av Frisk Asker i semifinalen.

Frisk Asker var et lag mange tippet som en av favorittene før sesongen. Så begynte serien og man fikk vondt i magen av å se dem spille. Ny trener som skulle revolusjonere norsk hockey og spasere inn til gull. Det gikk ikke.

Vålerenga på sin side spilte godt, vant kamper og så solide ut. De ble bare bedre og bedre utover sesongen. Steffen Søberg stod som en vegg, godt hjulpet av ligaens beste back-oppsetning. Fremover hadde de den beste rekka i ligaen i Røymark-Lindström-Ahlholm.

Vålerenga fikk en relativt enkel reise i kvartfinalene mot Manglerud Star, men de så noe rustne ut. Serieinnspurten var ikke vært bra, men de fikk en etterlengtet tittel likevel.

Semifinale mot Asker-laget skulle vel gå greit?

Nei, det skulle det ikke.

Frisk Asker, med 29 år gamle Jan Andre Aasland og den gamle keeperhelten Vidar Wold bak spakene, har virkelig fått fart på laget. Man ante konturene allerede like etter jul. Det var spilleglede, en tydelig plan, Hampus Gustafsson inn i laget og plutselig så alt mye lysere ut i bygda der ute. En tøff kvartfinaleserie mot Lillehammer, som dro seg helt til sju kamper, satte heller ikke noen stopper for tigrene. Med Askerhallen fullsatt sikret de finalebillett i fjerde periode i sjette semifinale.

Men hva gikk galt med Vålerenga?

Effektiviteten har selvsagt vært for dårlig. Det som overrasker meg mest er at de kanskje har vært fysisk underlegne. I alle fall helt jevne med Frisk. Søberg har ikke vært god nok, ligaens antatt beste forsvar har ikke vært ligaens beste forsvar og Ahlholm har ikke vært til å kjenne igjen i semifinalene. De har altså ikke vært best når det virkelig gjelder.

Seriegullet til tross, dette var en svak avslutning på sesongen for Roy Johansens menn. Noen har klaget på at det er rovdrift på de beste spillerne til VIF. Det er i og for seg riktig, men de har levert poeng på løpende bånd. Det som da blir problemet er at resten av laget ikke får nok istid, eller sjanser til å produsere. De har nok vært for avhengig av topp-rekka. Det holdt ikke denne gang.

Hva med Frisk?

Båtene skal holdes på land et par uker til. Hampus Gustafsson ble skadet i går – det er en kjempesmell for Asker. De har likevel noe på gang. De kan tukte både Stavanger og Storhamar. Hvem av de to lagene som spiller finale, får vi kanskje vite i kveld.

Oilers – Storhamar på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo i kveld, kl. 18:30.

God kamp.