– Det stakk inni meg, avslører Tale Maria Krohn Engvik i onsdagens «En kveld hos Kloppen».

Engvik er kjent som hele landets Helsesista, og har blant annet sin egen serie på TV 2. Men det er som helsesøster på Snapchat hun er aller mest kjent. Det var en lapp på jobbdøren hennes som fikk henne til å tenke i nye baner.

Lapp på døren

– Det var vanskelig for elevene å vite når jeg var tilgjengelig. En dag hang det en lapp på døren der det stor «Helsesøster er her hver gang det er fullmåne og rektor halter». Da følte jeg at «jeg gjør en for dårlig jobb», innrømmer hun i TV 2-programmet.

Engvik jobbet da som helsesøster på to skoler, og var inne som ekstra helsesøster på to andre skoler. Rollen som helsesøster på til sammen fire skoler ble for mye.

– Dessverre er helsesøstre for lite tilgjengelige på skoler i hele landet. Så derfor spurte jeg sjefen min om jeg kunne få åpne en Snapchat-konto og bruke den på jobb, sier hun.

Tabu

Hun fikk lov og det åpnet en ny verden for helsesøsteren.

– Der kan jeg snakke om forskjellige temaer, vanskelig og tabulagte, men også ting som er enkle og som kan spre masse glede, smiler hun.

At hun ble så populær som hun har blitt, hadde hun ikke forventet.

– Planen var jo at det skulle være for mine elever. Men så fikk jeg snap av elever på andre skoler, og så spredte det seg ganske fort, forklarer hun.

Nå når hun ut til flere titalls tusen følgere på Snapchat-kontoen sin. Hun har også vunnet priser for sitt arbeid som Helsesista.

Tale Maria Krohn Engvik er gjest sammen med Abid Raja og Jørn Hoel i denne ukens «En kveld hos Kloppen». Programmet vises på TV 2 onsdag klokken 21.40 eller på TV 2 Sumo.