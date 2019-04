Dette kan stjernene avsløre om Game of Thrones-slutten: – Fansen vil bli sjokkert

– Folk sier at de ikke liker å bli såret og sjokkert. Men de ser jo på serien nettopp for å bli såret og sjokkert. Og de kommer til å bli sjokkert og såret nok en gang, er jeg redd, sier Bradley videre.

– Vil fansen bli lei seg?

– Ja, jeg tror de vil bli lei seg når det er over, sier han.

Jaimie forlot Cercei

I siste episode av sesong 7 ser vi at Jaime Lannister tar et skjebnevangert valg, da han til slutt bestemmer seg for å forlate søsteren og kjæresten Cercei Lannister. Coster-Waldau var fornøyd med avgjørelsen for sin rollekarakter.

– Det var på tide at han sier nei til henne. Det er også veldig trist, synes jeg. De har et forhold jeg tror på, og som forhold i den virkelige verden, er det vanskelig. Hvis du elsker noen, så kjemper du for forholdet. Hvis det er ekte kjærlighet, og det tror jeg at det er, så er det vanskelig å gå fra hverandre. Så det at han til slutt tar steget ... Det er ikke noe enkelt med dette, sier han, og fortsetter:

– Når han til slutt forlater henne, er det av den eneste grunnen han noen gang ville gjort det, og det samme som han sier i første sesong: Det jeg gjør for kjærligheten. Det skyldes kjærligheten for henne og deres ufødte barn. Men vil de noen gang møtes igjen? Hvem vet, sier Coster-Waldau.

Jon Snow og Daenerys fant hverandre

En annen stor tvist i siste episode av sesong 7, er at Daenerys og Jon Snow blir kjærester. Endelig skjedde det fansen hadde ventet på i syv sesonger.

– Dette er det viktigste forholdet noen av dem vil ha i sine liv. Et veldig definerende forhold, sier Emilia Clarke.

Det Jon Snow og Daenerys foreløpig ikke vet, er at de er i slekt. Daenerys er nemlig Snows tante. Da de siste teasertrailerne nylig ble sluppet, ble det spekulert i om de to fikk vite om slektskapet, og at det var derfor de begge så så melankolske ut.

– Liker du hvordan Danerys sin historie ender?

– Hmm ... Alle deler av denne siste sesongen er en veldig stor overraskelse, sier Clarke hemmelighetsfullt.

Det vi ellers kan lese ut av trailerne som er sluppet, er at de fleste av hovedpersonene samles på Winterfell, der det rustes opp til et stort slag. Sansa Stark ønsker Daenerys velkommen til Winterfell, og man kan også se at søskenparet Arya Stark og Jon Snow endelig møtes igjen. Veiene deres skiltes allerede i første sesong, så dette er en reunion fansen har ventet lenge på.

Første episode av sesong 8 kan du se på HBO Nordic og C More mandag 15. april.