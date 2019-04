TV 2 erfarer: Dette felte Kjetil Rekdal

Striden mellom Kjetil Rekdal og IK Start utviklet lørdag seg til å bli en farse som norsk fotball sjelden eller aldri har sett maken til.

Mandag er det fortsatt ingen tegn til løsning mellom partene, men tirsdag møtes partene i et såkalt drøftelsesmøte i håp om å komme til en løsning.

Der møtes to parter som hevder å ha alt sitt på det tørre.

Etter det TV 2 får opplyst, mener Start at Rekdals oppførsel den siste tiden gjør at han ikke har krav på økonomisk kompensasjon for å gi seg i jobben som Starts hovedtrener.

Rekdal er dypt uenig - og trolig må begge parter strekke seg langt om det skal bli en løsning i saken tirsdag.

Reagerte på Rekdals hyppige casino-besøk

Siden «personalsaken» mot Kjetil Rekdal ble kjent to dager før serieåpningen mot Aalesund, har Start-ledelsen vært ordknappe om hva saken faktisk har handlet om.

– Det er mange enkelthendelser som har gjort at vi har valgt å ta ut en personalsak, er det lengste styreleder Monica Grimstad har strukket seg til å si overfor Fædrelandsvennen.

Lørdag ble Start nærmest gjort til latter i Fotball-Norge etter den bisarre oppladningen til Aalesund-kampen. Nå kan TV 2 avsløre hvordan Start over tid har latt seg irritere over flere hendelser med Kjetil Rekdal.

Etter det TV 2 kjenner til var det underveis i Start treningsleir på Marbella at Rekdal-begeret for alvor begynte å renne over for Start.

Blant annet skal Rekdals hyppige casino-besøk – ofte til langt på natt – ha utviklet seg til å bli et stort irritasjonsmoment blant Rekdals nærmeste medarbeidere.

Casino-besøkene i seg selv ble ikke oppfattet som et problem til å begynne med, men støtteapparatet skal ha følt at tidsbruken og fokuset gjorde at det gikk utover både forberedelser og gjennomføring av treninger, spillersamtaler og kamper under oppholdet i Spania.

Dessuten reagerer Start på spesielt én casino-hendelse: Ved én anledning hadde spillerne fått klar beskjed om å være inne på rommet ved midnatt. En spiller som var på casinoet sammen med Rekdal fikk imidlertid lov å sitte lenger enn dette.

TV 2 var selv til stede på casinoet denne kvelden.

Fædrelandsvennen har dessuten omtalt at Rekdal ved en anledning ikke stilte opp til en middag med Starts eiere under oppholdet. I stedet skal Rekdal ha vært på casino, etter det TV 2 kjenner til.

I etterkant av Marbella-oppholdet skal Start-ledelsen ha mottatt flere klager fra klubbens ansatte på Rekdals oppførsel. Verken Kjetil Rekdal selv, eller trenerens advokat Erik Flågan har besvart TV 2s gjentatte henvendelser om saken mandag.