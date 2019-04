Statsminister Erna Solberg skal møte Russlands president Vladimir Putin i St. Petersburg 9. april, opplyser Statsministerens kontor i en pressemelding.

Toppmøtet finner sted under Arktis-konferansen, der Erna Solberg også skal delta i et såkalt høynivåpanel sammen med Putin og andre statsledere.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil delta på forumet med eget faglig og bilateralt program.

Berg-rettssak

Møtet mellom de to ble kunngjort av norske myndigheter dagen før rettssaken mot spiontiltalte Frode Berg kommer opp i Moskva tingrett. Det er i utgangspunktet satt av kun tre dager til saken, ifølge Bergs forsvarer Ilja Novikov.

63-åringen ble pågrepet da han skulle postlegge to konvolutter som inneholdt 3.000 euro i kontanter og et elektronisk lagringsmedium, som ifølge FSB inneholdt krypterte, skriftlige oppdrag til en russisk statsborger med tilknytning til et skipsverft utenfor Arkhangelsk.

Russiske myndigheter mener pengene skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.

3000 deltakere

Dommen mot Frode Berg er ventet å falle tidlig i uke 15, altså omtrent samtidig med møtet mellom Erna Solberg og Vladimir Putin i St. Petersburg.​

Det var i februar at det ble kjent at russiske myndigheter hadde invitert statsministeren og utenriksminister Ine Eriksen Søreide til konferansen, der det er ventet 3000 deltakere.

Det blir første gang siden krigen i Ukraina brøt løs og Russland annekterte Krim i 2014 at en norsk statsminister besøker landet.

Besøket skjer også samtidig som forholdet mellom Russland og Vesten er på et historisk dårlig nivå.