Uno-X Norwegian Development Team har innkalt til pressekonferanse klokken 11 i dag.

Tidligere har laget bekreftet at de undersøker muligheten til å bli et prokontinentallag fra og med 2020-sesongen. I februar bekreftet sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, at laget gikk inn i en fase der de skulle legge de siste puslebitene før en eventuell lisens-søknad skulle sendes.

Sykkelsjefen har tidligere uttalt at planen er et dansk-norsk samarbeid.

Dersom søknaden om å oppgradere til prokontinivået (nivå 2) blir godkjent, vil Norges første profflag på herresiden bli en realitet.

TV 2s sykkeleksperter mener dagens innkallelse til pressekonferanse tyder på at de er i mål.

– Når de nå inviterer til pressekonferanse så tyder alt på at noe stort er på gang, og vi vil få servert en stor nyhet, sier Mads Kaggestad.

– Ingen bør bli overrasket om de nå varsler at de går opp på prokontinivå, fortsetter han.

Kaggestad har stor tro på det nye prosjektet.



– Slik Uno-X har satset de siste årene, så tenker de vekst og utvikling. Nå tror jeg at de tenker at det er naturlig å ta det neste steget. Apparatet deres er overmodent for å gjøre dette. Det har imidlertid vært mer usikkerhet rundt rytterstallen. Men dette vil gjøre det mer attraktivt å bli og forbli Uno-X-rytter.



Den lovende U23-rytteren Andreas Leknessund og proff-aktuelle Tobias Foss er to av profilene på laget. Tidligere proffrytter Kurt Asle Arvesen og tidligere landslagssjef Stig Kristiansen er med i det sportslige apparatet rundt laget.