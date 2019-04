Alan Walkers kjæreste får drapstrusler etter at de sto fram som et par

Under lørdagens Spellemannpris-utdeling ble Alan Walker (21) den store vinneren. EDM-artisten fra Bergen fikk den gjeve prisen «Årets Spellemann».

På den røde løperen offentliggjorde artisten at han har fått seg kjæreste.

Han hadde med seg finske Viivi Niemi (19) som følge, og dette var første gang paret viste seg sammen.

Drapstrusler

Paret fikk mye oppmerksomhet av den norske pressen, og begge har delt bilder av hverandre fra musikkfesten på Instagram.

Men skal man tro tilbakemeldingene på Niemis Instagram-konto, er det ikke alle av Walkers fans som setter pris på at han har fått seg kjæreste.

Omtrent ett døgn etter rød løper-debuten skriver Niemi på sin Instagram-konto at hun har fått hatmeldinger og drapstrusler.

– Å spre hat til noen som du ikke kjenner, kommer ikke til å gjøre livet ditt bedre. Å spre hat mot meg påvirker ikke mitt liv i det hele tatt, men det vil med sikkerhet gjøre ditt liv mye tøffere, skriver hun på engelsk på Instastory.

– En melding til alle som sender meg drapstrusler og lignende: Dere innser at det er ulovlig? Tenk deg om to ganger før du åpner munnen, fortsetter hun.

Videre takker hun for fine hilsener.

– Ikke synes synd på meg. Synes synd på de folkene som bruker deres tid på å hate andre, skriver Niemi på Instagram.

Tar truslene på alvor

Alan Walkers manager, Yonas Aregai i Mer Management, forteller til TV 2 at de tar slike trusler på alvor.

– Alan har millioner av fans over hele verden. En naturlig konsekvens av dette er jo at det også kommer inn hundrevis av henvendelser, meldinger og mailer hver eneste dag. Dette er i all hovedsak hyggelige meldinger og støtteerklæringer, men det hender også at det ikke er tilfellet og at Alan og andre rundt ham mottar meldinger av negativ karakter og tidvis med både injurierende karakteristikker og direkte trusler, skriver Aregai i en epost til TV 2.

MED PÅ KJENDISFEST: Alan Walker viste frem kjæresten Viivi Niemi på lørdagens Spellemann-fest. Foto: Marius Gulliksrud/Stella Pictures

– Dette er naturligvis noe vi tar på det største alvor og har et system og rutiner for å fange opp og håndtere. Hva og hvordan vi gjør det, kan vi naturligvis ikke dele av sikkerhetshensyn, skriver han videre.