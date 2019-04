Salget av elbiler har økt kraftig de siste årene. Ingen kjøper flere elbiler i forhold til folketall enn det vi nordmenn gjør.

I mars passerte vi en ny milepæl: For første gang var flere enn halvparten av de nyregistrerte bilene her i landet i mars en elbil.

Statens vegvesen registrerte 10.316 elbiler i mars av totalt 18.213 personbiler. Dette gir en elbilhandel på 57 prosent. I første kvartal er det registrert 18.226 elektriske personbiler av i alt 38.157 (48 prosent).

Det skriver Vegvesenet på sin egen nettside, Vegnett.

Kutte utslipp med 40 prosent

– Dette er historiske tall. Når det først løsnet, så har det gått fort, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kommentar til tallene for mars måned.

– Når vi ser tilbake, er det ikke mer enn fem år siden det ble satt tydelig mål for elbilpoltikken. Den gang hadde vi akkurat passert 10.000 elbiler, sier Gustavsen, til Vegnett.

Elbilene er et viktig bidrag til reduserte klimautslipp i transportsektoren. Utslippene skal ned med 40 prosent innen 11 år. Elbiler og innblanding av biodrivstoff er viktige bidrag for å nå målet.

Tesla Model 3 har endelig kommet til Norge. Den markerte seg svært sterkt i mars.

Kraftig reduksjon i CO2

– Vår prognose er at vi kommer til å ha 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030, sier Gustavsen.

2017 pekte klimagassutslippene fra transportsektoren for første gang nedover. Vegtrafikken hadde en nedgang fra 9,7 til 8,8, millioner tonn. Vegvesenets prognose er at vi kommer til å ha 1,5 millioner elbiler på norske veier i 2030.

Når en bil på bensin eller diesel erstattes med en nullutslippsbil, gir det en innsparing på rundt 2 tonn CO2. Med dagens elbilpark reduseres CO2-utslippet med over 400.000 tonn årlig.

Nissan Leaf er en pioner blant elbilene. Salget er fortsatt svært høyt.

Nullutslipp i 2025

Under behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2017, sluttet Stortinget seg til et helt konkret mål om at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippskjøretøyer. Dette ble først foreslått i transportetatens utredning året før.

– På det tidspunktet var det et meget ambisiøst mål. Nå er det et realistisk mål, sier Terje Moe Gustavsen, til Vegnett.

