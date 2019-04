Ellen (20) fant sin biologiske mor i TV 2-program – slik går det i dag

Ellen Tveiten var bare to år gammel da hun og lillebroren Kristian ble tatt hånd om av sosialmyndighetene i Brasil.

Søsknene ble funnet på gata i storbyen São Paulo sammen med sin rusavhengige mor. Da myndighetene kom over omsorgssvikten, ble de to små ble tatt med til sykehuset for en undersøkelse.

– Vi ble tatt fra moren vår for en sjekk på sykehuset ettersom vi bodde på gata. Moren vår hadde lov til å hente oss, forteller Ellen.

Men moren kom aldri for å hente barna sine. Ellen og broren ble plassert på barnehjem, og tre år senere ble begge adoptert til en storfamilie i Bærum.

– Det jeg savner i livet mitt er å vite. Vite noe om fortiden og hvor jeg kom fra. Vite hvem som startet livet mitt.

Sammen med TV 2-programmet Sporløs dro Ellen tilbake til hjemlandet for å få svar på alle spørsmålene.

Se hele reisen til Brasil på TV 2 Sumo.

Prøvde å få tilbake barna

Vel fremme i Brasil møter de Hugo, Sporløs' lokale kontakt i landet som snakker språket. Han forteller at Ellens tidligere barnehjem ikke lenger er operativt, men tar de med til et barnevernskontor i distriktet.

Så du episoden av Sporløs og er nysgjerrig på hvordan det går med Veronica i dag? Svaret får du i videovinduet øverst i saken.

Der blir de møtt av en bunke med papirer som alle forteller om Ellens første leveår. På et av arkene står det skrevet at moren prøvde å få tilbake barna sine to ganger, uten å lykkes. I tillegg får Ellen se et bilde av morens ansikt for aller første gang.

– Det var litt rart. Jeg har hatt noen drømmer av et menneske uten ansikt. Og det har jeg tenkt at kan være mammaen min. Nå har jeg i hvert fall et ansikt på min mor, sier hun til kameraene etter møtet hos barnevernet.

Her ser Ellen møtet med sin biologiske mor for første gang:

Bor i favelaen

Det siste området forbundet med moren er det belastede og tett befolkede distriktsområdet Guarulhos, en time unna São Paulo.

Ved hjelp av en ny lokal kontakt, finner de til slutt en kvinne som hevder hun kjenner Ellens mor. Hun kan fortelle at Bærums-jenta har fire yngre halvsøsken. Moren bor ikke lenger på gata, men sliter fortsatt økonomisk.