«Nå er Kjetil fremdeles ansatt og trener der, men jeg legger ikke skjul på at Start er en klubb jeg er veldig interessert i å ta en prat med», skriver Riise i en SMS til TV 2.

«Fotballby, bygger opp nytt lag, nye eiere, unge spennende spillere og en klubb som tenker litt annerledes. Nå må først klubben få orden på Rekdal sin situasjon, en situasjon som er trist for alle involverte», fortsetter den tidligere Liverpool-spilleren.

Før helgen bekreftet Riise at han var ferdig i den maltesiske klubben Birkirkara, der han hadde det sportslige ansvaret. Den tidligere venstrebackens manager, Erland Bakke, uttalte da at ambisjonen for klienten er å bli trener i Norge.

– Synd at det har gått så langt

Selv understreker Riise at situasjonen i Start må løses «før man i det hele tatt kan vurdere hva som kan skje».

«Synd at det har gått så langt som det har. Håper for alle parter at de finner en fornuftig løsning», skriver 38-åringen.

Styreleder i IK Start, Monica B. Grimstad, har ikke besvart TV 2 Sportens henvendelser. Det har heller ikke Kjetil Rekdals advokat, Erik Flågan.

Forrige uke åpnet Start personalsak mot Rekdal. Klubben besluttet at den meritterte treneren ikke skulle lede laget mot Aalesund, noe han selv nektet å godta. Start-ledelsen varslet etter kampen at de skal i et nytt møte med treneren på tirsdag. Overfor VG bekreftet Grimstad at Joey Hardarson og Andreas Jensen skal lede neste trening.

– Det sykeste jeg har opplevd

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som har spilt mange år i Start, beskrev situasjonen slik dagen etter tapet for Aalesund:

– Spillerne møter opp i garderoben og tror de skal bli ledet av Kjetil Rekdals tidligere assistenter, Joey Hardarson og Andreas Jensen. Da sitter Rekdal og hans advokat i et møte med Start-ledelsen tre etasjer over. Så halvannen time før kamp kommer Rekdal med et krav som Start ikke er i nærheten av å kunne godta. Da reiser han seg og går fra møtet. Tar heisen ned fra fjerde til første, går inn i garderoben og tar over taktikktavlen og begynner å legge kampplanen. Han byttet ikke på laget, siden det allerede var tatt ut, sa Mathisen, og la til:

– Dette er det sykeste jeg noen gang har opplevd. Jeg hadde aldri trodd det skulle skje. 99 av 100 ganger så er det jo sånn at hvis en trener er uønsket, så vil han aldri være å se på benken eller trening igjen. Men Kjetil Rekdal er ikke som alle andre. Det er vel kun én mann i hele Norge som kunne gjort det på denne måten.