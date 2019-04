Tirsdagen blir preget av et lavtrykk i Nordsjøen. Det blir vått i vest og tørt i øst, men så dreier vinden sør og gir en mildere temperatur og et værskifte på onsdag.



Vått i øst - fint i vest

– Fra onsdag så kommer et høytrykk inn over Nord-Skandinavia. Samtidig som et lavtrykk ligger og Storbritannia. Skyer og nedbør inn over Sør- og Østlandet, mens vestlendingene blir liggende i le og får fralandsvind, sier vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo til TV 2.

På sørlige deler av Østlandet kan nedbøren komme som sludd og gå over i regn. Nordover i retning Hamar, og i høyden kommer nedbøren som snø.

– Det er ikke verdt å legge om til sommerdekk riktig ennå hvis du skal kjøre særlig langt ut over kyststrøkene. Du skal ikke langt opp på innlandet eller opp i høyden før det blir nullføre og glatte veier, sier Aabrekk.

Fredag klarner det litt opp, men det varer ikke lenge. Et nytt nedbørsområde kommer inn over Østlandet, og det vil bli vekslende og mye skyet vær utover i neste uke.

Dette kartet viser situasjonen onsdag. To høytrykk og et lavtrykk over Storbritannia fører vind og nedbør inn over Sør- og Østlandet, og sørger for at værsituasjonen forblir stabil i mange dager. Grafikk: StormGeo

På vestlandet, derimot, kan man se fram til mange dager med strålende vårvær. Det kan bli litt nedbør onsdag, men så slår godværet til.

Holder seg lenge

Vestlendingene kan nyte dette lenge. Det blir riktignok litt varierende hvor bra været blir, og det kan bli noe sur vind enkelte steder, men i all hovedsak blir det sol og vårlige temperaturer rundt 12 - 15 grader.

– Så langt vi kan se fram til onsdag, torsdag i neste uke ser værtypen stabil ut. Men palmehelgen ser noe usikker ut, sier Aabrekk.

I nord ser det ut som et høytrykk torsdag og fredag og gir økte temperaturer og mye sol. Mye snø og varm sol kan lokke mange ut på ski, men skredfaren vil være høy.

– Store snømengder er stablet dårlig i kraftig vind, og man må ta i betraktningen at skredfaren definitivt vil være høy disse dagene, sier meteorologen.