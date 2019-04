Her er valgets første vinnere og tapere

Kampen om velgerne er godt i gang og 1. april klokken 12 var siste frist for å levere inn lister foran høstens kommunevalg.

Fordi det er en rekke sammenslåinger av kommuner har TV 2 valgt å operere med andelen kommuner hvor partiene stiller til valg, i stedet for å sammenligne antall som på grunn av sammenslåinger går ned for de fleste partiene.

Rødt er vinneren

Bjørnar Moxnes leder et parti som ikke bare er i fremgang på målingene. Partiet stiller også til valg i en rekke nye kommuner i høst.

TV 2s oversikt viser at det ligger an til at Rødt stiller til valg i 139 kommuner. Det gir en dekningsgrad på 39,0 prosent av kommunene, mer enn en dobling sammenlignet med kommunevalget for fire år siden.

– Vi ligger an til et rødt gjennombrudd over hele landet. Vi skal bruke kommunene som en brannmur mot Frp og Høyres politikk, sier Bjørnar Moxnes.

– Det dukker opp nye lokallag hver uke, så dette er en effekt av at Rødt vokser landet rundt med rekordmange medlemmer.

Sp over hele landet

Senterpartiet stilte lister i mange kommuner ved valget for fire år siden, men fortsetter å øke. Partiet har levert lister i 343 kommuner. Det gir en dekningsgrad på 96,4 prosent, en økning på 6,4 fra valget for fire år siden.

– Vi har aldri hatt bedre dekning enn vi har ved høstens valg. Det er viktig å ha tillitsvalgte nær folk i hele landet. Jeg har besøkt flere av de stedene vi har nye lister. Det er viktig for lokaldemokratiet at vi stiller partilister, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Også SV stiller øker dekningsgraden med 3,6 prosent og har ifølge TV 2s tall levert lister i 239 kommuner, eller 67,4 prosent (+ 3,6).

Arbeiderpartiet stiller som vanlig til valg i flest kommuner 352 av de 356, som gir en dekningsgrad på 98,9 prosent ( 0,5).

Venstre er taperen

Venstre stiller til valg i 223 kommuner i høst. Det gir en dekningsgrad på 62,4 prosent, ned hele 11,4 prosent fra forrige kommunevalg.

Partileder Trine Skei Grande sier de har prioritert å levere lister i store folkerike kommuner.

– Vi skulle alltid hatt flere lister, men med det utgangspunktet vi begynte arbeidet så er det gjort en formidabel jobb i partiorganisasjonen. Vi har prioritert å stille lister i folkerike kommuner, og dekker dermed en stor andel av befolkningen. Det er alltid noen små kommuner som forsvinner ut, sier Skei Grande.

Hun er bekymret over at det er mange kommuner hvor det er levert inn svært få lister, slik at folks muligheter til å velge blir begrenset.