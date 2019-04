Mattias Moström har spilt for Molde siden 2007, og har planer om å jobbe som trener etter sin aktive karriere på fotballbanen.

Nå bekrefter Moström at han kan bli en del av Ole Gunnar Solskjærs trenerteam i Manchester United når han legger opp som fotballspiller.

– Det blir vel sånn at det enten blir Molde eller Manchester United. Vi får se, sier Moström til svenske Fotbollskanalen om en trenerkarriere.

Ole Gunnar Solskjær har som kjent vært trener i Molde og Moström i to perioder. Først fra 2011 til 2014, og deretter fra 2015 til 2018.

Svensken røper at Solskjær hele tiden har oppfordret midtbanespilleren til å bruke sin fotballkompetanse etter spillerkarrieren.

– Vi har snakket om det i mange år. Jeg er veldig fotballinteressert og anser meg selv som fotballsklok. Det mener han (Solskjær, red. anm) også, og det er derfor at han vil at jeg skal fortsette i klubben etter at jeg legger opp, sier Moström i podcasten til Olof Lundh hos Fotbollskanalen.

Molde-veteranen håper imidlertid på å forsette spillerkarrieren i minst ett år til. Han utelukker imidlertid ikke en annen rolle enn å jobbe som trener i fremtiden.

– Vi har ikke helt bestemt oss enda, jeg får se hvor lenge jeg spiller fotball. Men det kan være en jobb som speider eller det å jobbe med fotballanalyse, og det å se hva spillere kan gjøre bedre og mer av, og mindre av, forteller svensken, som svarer følgende på spørsmål om hvordan det vil være å jobbe med Ole Gunnar Solskjær i Manchester United:

– Det hadde vært fint!