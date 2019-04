19. desember fikk Ole Gunnar Solskjær gladnyheten om at han var midlertidig ansatt som manager for verdens største fotballklubb, Manchester United.

Forrige uke kom så beskjeden mange har ventet lenge på – nemlig at han får jobben på permanent basis. I første omgang er det snakk om en treårskontrakt.

Ryktene vil ha det til at det er snakk om en årslønn på rundt 70-80 milioner kroner. Så man ville kunne tilgi den ellers så folkelige nordmannen, om han valgte å feire med en skikkelig drømmebil.

Enn så lenge, er det imidlertid svært så nøkternt nivå på bilen.

Fra Tesla til Volvo

Den første tiden Solskjær var i Manchester som manager kjørte han rundt i en Tesla Model S. Nå er det imidlertid en sølvgrå Volvo XC40, med sort tak, sorte speil og sort grill, som brukes til og fra trening.

XC40 er en kompakt SUV, og blir svært viktig for kinesisk-eide Volvo. Den kommer som ladbar hybrid i år, og neste år blir den også tilgjengelig som ren elbil.

Om bilen Solskjær stadig avbildes i er hans egen, eller om han bare disponerer den, vet vi ikke.

Volvo har valgt å gi deg mulighet for retro-farger på interiøret Rødt er nok ikke for alle, men det skaper i alle fall særpreg.

Men det skal nevnes at hovedsponsor for klubben også er et bilmerke – noe ganske annet enn både Tesla og Volvo. Nemlig Chevrolet!

Høy PR-verdi

At selveste manageren i Manchester United stadig blir avbildet bak rattet i en slik bil, har naturligvis en ikke ubetydelig PR-verdi for bilmerket.

Her hjemme er det ventet at salget av XC40 vil ta av, når den blir lansert som ladbar hybrid og senere elbil.

XC40 er enn så lenge tilgjengelig med diesel- og bensinmotorer på mellom 150 og 247 hk. Prisene i Norge starter på drøyt 400.000 kroner. Toppmodellen, XC40 T5 R-Design med firehjulsdrift og automatgir, starter på rundt 630.000 kroner.

Uansett er vi milevis unna det budsjettet spillerne til Solskjær bruker på bil.

Bentley, her representert med SUVen Bentayga, er et populært bilmerke blant engelske fotballspillere.

Luksusbiler

Stjernespillere som Jesse Lindgard, Alexis Sanchez og Romelu Lukaku har for eksempel Bentley Bentayga og Bentley Continental GT, mens Juan Mata, Phil Jones, Antonio Valencia og Markus Rashford alle ser ut til å ha en preferanse for Range Rover Sport.

Den kanskje største stjernen på laget, Paul Pogba, har blant annet en Rolls-Royce Wraith i garasjen.

David De Gea, som av mange regnes som verdens beste keeper, kjører blant annet en Mercedes GLE.

Felles for de fleste ballsparkerne i England, virker å være at bilene bygges om – slik at de får enda mer særpreg enn når de leveres fra forhandler.

Litt underlig er det kanskje at ingen av spillerne ser ut til å kjøre en modell fra hovedsponsor Chevrolet. De har jo blant annet en rimelig hårete Corvette ZR1. Glazer-familien, som eier klubben, er også amerikanske. De hadde nok smilt anerkjennende, om Solskjær dukket opp i en slik doning. Vi bare sier det ...

Christiano Ronaldo har både Bugatti Chiron (bildet) og forgjengeren Veyron.

Ronaldo og Zlatan råest

Til tross for at dagens United-spillerne har mye gromt i garasjene sine, er det likevel to eks-United-spillere som virker å være aller mest bilinteresserte: Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) og Christiano Ronaldo (Juventus).

Ronaldo har alt det "vanlige", i form av Lamborghinier og Bentley – men har i tillegg både Bugatti Veyron og Bugatti Chiron.

Zlatan kjører såvidt vi vet fortsatt rundt i en Volvo XC90 til daglig, men har mange flere biler. I 2016 kjøpte han en helt spesiell Ferrari LaFerrari. En bil som faktisk er enda raskere enn Buggati Veyron fra 0-200 km/t, en øvelse den klarer på 7 sekunder blank.

Dette råskinnet er bare en av Ferrariene til Zlatan.

Forlangte Ferrari

Zlatan har en helt spesiell Ferrari i garasjen fra før også. I forbindelse med overgangen til Juventus i 2004, forlangte han nemlig å få en Ferrari Enzo. Det fikk han! Klart han gjorde det ...

Så får vi se om den nye millionkontrakten med Manchester United får Solskjær til å handle noe dyrere og mer eksklusivt etterhvert (men vi blir ikke overrasket om han opprettholder sin nøkterne stil, også her).

Vi andre får fortsette å drømme om lottogevinsten. En dag stemmer alle tallene!

