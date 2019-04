Én viktig detalj gjør beboerne sjeleglade

Det kommer en tid da man ser seg rundt i stuen og tenker at nå, nå er det så mange slitte flater her at det er på tide å gjøre noe.

Slik har det vært i denne familiestuen i en tid, og det er kanskje det mørke taket som kaller på mest oppussingslysten. For i tillegg til slitt gulv og en peisløsning som gir lite varme, er altså dette taket noe huseierne virkelig ønsker å få gjort noe med.

Designers plan

Designer denne gangen er interiørarkitekt Cecilie Claussen. Rommet er flott mener hun, og alle muligheter er til stede for å skape et moderne elegant rom.

Og planten, den vanvittig store potteplanten som står i hjørnet må vi se om vi kan bevare! Den er flere tiår gammel og har bodd i det samme hjørnet hele sitt liv.

Ellers vil Cecilie legge nytt, lyst gulv, skape fine flater på alle vegger og i taket, og bruke en lys lett fargepalett på det som skal males. Kontraster vil hun skape ved hjelp av treverk og en del sorte detaljer.

Stuen skal få stor sofagruppe og TV- løsning, og det mørke gangarealet skal få en egen sosial møblering samt en liten arbeidspult.

Heldigvis finnes det to flinke håndverkersønner i familien, og de påtar seg arbeidet med å gipse taket og sparkle det før vi starter vår arbeidsuke. Vi har nemlig nok med det videre arbeidet. Vi får lagt gulv og gipser veggene, deretter er det møbelbygging som står på planen.

Peisen

Den gamle peisen blir revet, og Jørgen bygger innramming til en ny innsasts. Den nye innsatsen har glass på tre sider, og kan dermed ses fra hele rommet. Innrammingen blir til slutt behandlet med pussemateriale tilsatt litt farge for å bli så lik veggene som mulig.

PEISKOS: Det nye ildstedet har innsyn fra tre sider. FOTO: Pandora Film/ TV 2

TV- hylle og arbeidspult

Cecilie har kommet opp med en smart løsning for oppbevaring og TV. Hun vil kle inn hele hjørnet, der stuen lager en vinkel, med oppbevaringsmøbler.

Mot sofasiden lager vi en stor innebygget hylle som får skyvedør. Skyvedøren dekker halve åpningen. Slik kan man velge om man vil skjule bokhyllen eller om man vil skjule TV-en.

TV-SKAP: Den store hyllen har skyvedør i eik, når den skyves mot bokhyllen kommer TV frem. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Rundt hjørnet mot den andre delen av rommet fortsetter konstruksjonen, her blir det også innebyggete skap. Mellom høyskapene bygger vi en liten arbeidspult.

Hele dette hjørnet blir dermed kledd inn med ulike funksjoner, og mesteparten av frontene får finish av lakket eikefinér. Ryggen inne i den store hyllen blir laget av sorte valchromat-plater.