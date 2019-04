Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Det tetter seg til i Premier League, og for hver eneste runde foretar fans over hele verden utregninger i hodet rundt hvilke resultater som må til for å sikre seg de forgjettede plasseringene helt til slutt.

For hvem har egentlig det vanskeligste gjenstående programmet? Hvordan påvirker det psykologiske presset de forskjellige lagene? Har borte- og hjemmebane noe å si i sluttfasen av sesongen? Og hvor motiverte er lagene som ikke har noe å spille for?

Nå kan du selv regne deg frem til sluttresultatet ved hjelp av TV 2s nyetablerte Premier League-kalkulator.

HER FÅR DU TILGANG TIL KALKULATOREN.

Blir det dødt løp i kampen om topp fire-plassene? Avgjøres ligaen på målforskjell? Hvem rykker egentlig ned til slutt?

Klikk deg frem, runde for runde, og finn frem din indre spåmann.

Lykke til!

