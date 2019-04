Kan vinne første «bøtte» på 17 år

– Vi var ikke favoritter mot Vålerenga eller mot Lillehammer. Vi er ikke odds-favoritter i finalen, men det lever vi godt med. I semifinalen var vi satt opp til 4.00 i odds i den femte kampen, det for meg var helt sjukt. Hadde ikke jeg vært hockeyspiller, ville jeg lett satt penga på oss i den kampen, konstaterer kapteinen.

Frisk var en av grunnspillets største skuffelser, ifølge flere eksperter. Lagets stjernesignering Shawn Szydlowski forlot klubben i starten av november. Mens lagets nye trener for sesongen, Scott Hillman, fikk sparken like før julaften.

Inn kom 29-år gamle Jan André Aasland og snudde Frisk-skuta. Bastiansen tror det er mye av grunnen til lagets suksess.

– Det har blåst litt rundt oss denne sesongen, men jeg er veldig imponert over spillerne. Vi har hatt det veldig bra i gruppa, til tross for motgangen. «Janna» og Vidar Wold kom inn og vi begynte å trene mye hardere. Alle kjøpte ideen deres. De gjorde det også lettere for oss å skjønne systemet, sier 38-åringen.

I kveld kan den andre finalisten bli avgjort når Stavanger Oilers tar i mot Storhamar i DNB Arena. Dersom Storhamar vinner, vil de møte Frisk Asker i finalen.

– Jeg sitter med en følelse av at Storhamar tar det. De har sett best ut. Hvis Stavanger skal ta det i dag, så klarer jeg ikke spå en vinner, da er det femti-femti, avslutter Bastiansen.