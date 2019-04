Viking-fansen i harnisk: – Vi føler oss pisset på

Viking-fansen startet kronerulling for å hente Veton Berisha tilbake til Stavanger-klubben.

Men lørdag kveld bekreftet Brann at de har kjøpt Veton Berisha (24) fra Rapid Wien.

Det har fått Viking-fansen til å reagere kraftig.

Leder i supporterklubben VikingHordene, Roar Åkerlund, sier til TV 2 Sporten at fansen «føler seg pisset på» etter at Berisha valgte Brann fremfor gamleklubben.

– At nok en lokal profil forteller om sitt mørkeblåe hjerte for så å signere for en erkerival gjør vondt, og vi føler oss pisset på. Vi ønsket å se Veton i Vikingdrakt, han ønsket å komme til Viking og han utrykte med tydelighet at dette var det han ønsket og er også sitert på at kun Viking er aktuelt i Norge, sier Åkerlund til TV 2 Sporten.

REAGERER: Leder i VikingHordene, Roar Åkerlund. FOTO: TV 2.

– Oppfattet som falskt

På grunn av Vikings anstrengte økonomi hadde ikke blåtrøyene muligheten til å punge ut det som krevdes for å hente 24-åringen tilbake til Stavanger.

Men likevel mener Viking-fansen at Berisha burde valgt annerledes.

– At Viking ikke har mulighet til å verken hente ham eller innfri lønnskrav, har vi full forståelse for. Men at han da signerer for Brann viser at pengene betyr mer enn klubb, og da blir uttalelsene i forkant oppfattet som falskt. Jeg vil understreke at om han hadde signert for for eksempel Molde eller Sarpsborg, som ifølge media også var interessert, så ville reaksjonene vært annerledes. Men en som kaller seg Vikinggutt trer ikke på seg verken Branndrakt eller RBK-drakt. Punktum, slår Roar Åkelund fast, som igjen minner om at Berisha skal ha uttalt at Viking var den eneste klubben han ville spille for i Norge.

– Hadde han i tillegg uttalt seg annerledes i forkant kunne reaksjonene blitt annerledes, men å signere for Brann etter uttalelsene skaper reaksjoner, sier han.

Ble møtt med «Judas»-rop

Viking Oslo startet en innsamlingsaksjon for å få Berisha tilbake til Stavanger-klubben. VikingHordene gikk inn med 20.000 kroner.

Under Vikings serieåpning mot Kristiansund, som Viking vant 2-0, kom flere Viking-fans med «Judas»-rop mot Berisha.

– Jeg kan bekrefte at det ble sunget «Judas e på VIPen» når det ble kjent han var der ja, sier Åkerlund.

Lørdag 13. april gjester Brann – med Veton Berisha på laget – Viking Stadion. Den tidligere Viking-spilleren kan vente seg alt annet enn en hyggelig velkomst.