Mannen er også dømt for å ha stjålet narkotiske stoffer fra politiets beslagsrom.

Dommen er en måned lavere enn påstanden aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisaker la ned.

Eks-politimannen er også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han hadde sex med.

Eks-politimannen er frikjent for punktene i tiltalen som omhandler ulovlig oppbevaring av narkotika og uberettiget å ha opprettet mobilabonnement i en annens navn.

Politimannen var i utgangspunktet tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell kontakt med en informant, i tillegg til å ha forsynt seg av både narkotika og barbie-dop fra politihusets beslags-rom. Forsvareren ba om full frifinnelse på alle punkter, bortsett fra punktet om oppbevaring av en springkniv.

Tror ikke på politimannen

I dommen skriver Gjøvik tingrett at den ikke tror på politimannens forklaring om at han ikke har hatt seksuell omgang med den kvinnelige informanten.

«Det er rettens oppfatning at (politimannens navn) troverdighet er svekket. Han har ført vitner som fremstår som påvirkede og med lav troverdighet, og det er ingen grunn til å tro annet enn at dette skyldes påvirkning fra (politimannens navn) side.»

Anker dommen

– Tiltalte er sterkt uenig i domfellelsen, sier eks-politimannens forsvarer Bernt Heiberg.



– Vi er uenige i både bevisvurderingen og lovforståelsen.



– Det er ikke korrekt lovforståelse å si at det er straffbart å etterkomme et utpressingsforsøk, sier han og viser til en episode der den fornærmede kvinnen foreslo for tiltalte å endre forklaring for Spesialenheten dersom hun fikk penger av ham.



– Nå skal vi lese dommen og formulere en anke innen ankefristen, sier Heiberg.