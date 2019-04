Øyvind 44) fant sensitive pasientopplysninger på gata : – Skremmende!

Datatilsynet informert

Aleris fikk vite om at de sensitive opplysningene var på avveie onsdag i forrige uke. Dagen etter informerte de selv Datatilsynet.

Datatilsynet bekrefter overfor TV 2 at de har mottatt en avviksmelding fra Aleris om at det har forekommet brudd på deres rutiner knyttet til kassasjon av pasientopplysninger. Saken er imidlertid ikke behandlet av Datatilsynet ennå.

– Hva tenker dere om at privatpersoner har funnet andres helseopplysninger på gata?

Fagdirektør i Datatilsynet, Camilla Nervik, bekrefter at de har mottatt en avviksmeldng fra Aleris. Hun beskriver episoden som uheldig for de det gjelder. Foto: Datatilsynet

– Dette er selvfølgelig en veldig uheldig episode for de det gjelder, vi må kunne stole på at helsevesenet tar vare på våre personlige opplysninger. Vi har imidlertid ikke inntrykk av at dette er vanlig praksis ved Aleris i Lillestrøm, og de opplyser at det i dette tilfellet har skjedd en glipp, skriver fagdirektør i Datatilsynet, Camilla Nervik, i en e-post til TV 2.

Nervik skriver videre at det ikke er første gangen de hører om at helsedata som har blitt kassert på uheldige måter. Derimot påpeker hun at denne type avvik har blitt sjeldnere, nå som pasientoppfølging har blitt mer digital.

– Vi tror ikke at dette er en vanlig måte å håndtere pasientopplysninger på. I dette tilfellet er nok alle parter klar over at det har skjedd avvik, og det blir viktig å lære av saken gjennom en god avvikshåndtering og for eksempel gjennomgang av rutinene til virksomheten som gjelder kassering av journaldata, avslutter fagdirektøren.