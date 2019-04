1989 kom Mazdas lille toseters roadster på markedet for første gang. MX-5 var svært velkjørende - og rimelig. Dermed ble pågangen stor fra første øyeblikk.

Ingen hadde likevel den gangen kunne forutse hvilke enorm suksess bilen skulle bli på verdensbasis. 30 år senere har den fortsatt posisjonen som verdens mest solgte cabriolet.

Et slikt jubileum må naturligvis feires. I år kommer derfor en helt spesiell utgave av den populære bilen på markedet. Og det er ikke en bil du kommer til å overse – med knall oransje lakk og sorte felger.

Stor undersøkelse: Dette er den beste sportsbilen

Racing-inspirasjon

Den utagerende fargen, Racing Orange, er inspirert av den første MX-5 club-raceren i gult fra 1989.

Jubileumsutgaven leveres også med pianosvarte A-stolper, sidespeil og ryggstøttedetaljer.

De smidde lettmetallfelgene i sort er basert på felgene som ble brukt i billøpet Global MX-5 Cup. Racing-slektskapet og ytelsen er fremhevet med oransje Brembo 15-tommers bremser som vekker oppsikt.

Jubileumsmodellen blir tilgjengelig både som vanlig cabriolet og med targatak (t.h.).

Video: Her er en annen Mazda MX-5 helt utenom det vanlige

Rask

Under panseret finner vi den nye 2-liters bensinmotoren som nå yter 184 hk. Det gjør at 30 th Anniversary Edition klarer 0-100 km/t på 6,5 sekunder som cabriolet, og 6,8 sekunder med RF-utgaven (targatak).

Innvendig er det Recaro-seter med oransje sømmer og oransje detaljer i dørkledningen, luftventilene, instrumentpanelet og girspaken. Bose lydanlegg med 9 høyttalere, inkludert høyttalere i hodestøttene er også på plass.

Her er vår guide til Mazda MX-5:

Mazda MX-5 har alltid vært synonymt med kjøreglede. Så også den nyeste generasjonen.

Pris

Prisene ligger 20.000 kroner over den "vanlige" toppmodellen". De betyr henholdsvis 444.000 kroner og 468.000 kroner for roadster og RF-utgaven.

Den prisforskjellen tror vi helt klart bilen er verdt. På verdensbasis blir det produsert 3.000 eksemplarer, og av disse henter den norske importøren kun 25.

På bruktmarkedet får du Mazda MX-5 fra under 50.000 kroner. Utvalget er bra - så her kan du få mye sommerbil for pengene.

Du kan se mer av spesialutgaven av MX-5 i videovinduet øverst i denne saken.

Klikk her for å se Mazda MX-5 på Finn



Klikk her for å se Mazda MX-5 på Broommarked



Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

I den andre enden av prisskalaen finner vi Mercedes AMG GT R Roadster - se video: