– Som man ville sagt i Paradise: Seieren betydde 120 prosent

​Se Flandern rundt søndag fra kl. 10

Alexander Kristoff (31) ble søndag den tredje nordmannen til å vinne prestisjetunge Gent-Wevelgem.

31-åringen timet spurten perfekt og kunne strekke hendene i været for en av karrierens største triumfer.

– Det er en fantastisk seier for meg. Det er egentlig det samme hvordan det går i vårklassikerne nå etter denne triumfen, sa nordmannen etter målgang.

Kristoff er den første rytteren siden Eddy Merckx som har vunnet Milano-Sanremo, Flandern rundt, Scheldeprijs og Gent-Wevelgem. Merittlisten til nordmannen inkluderer i tillegg EM-gull, VM-sølv, OL-bronse og tre etappeseirer i Tour de France.

– Jeg har gjort mye før, så jeg synes det er vanskelig å rangere prestasjonene. Men det er klart at det er stort, sier han.

– Kan bli like god som i 2015

Kommende søndag venter et av sesongens store høydepunkter. Flandern rundt er et av de tøffeste endagsrittene i sykkelkalenderen. Da passer det bra med en nordmann proppfull av selvtillit på startstreken.

Kristoff forteller at stemningen på hotellrommet, som han deler med Sven Erik Bystrøm, er svært god dagen derpå.

– Seieren betydde 120 prosent som man ville sagt i Paradise Hotel. For å være alvorlig: Det betydde mye og reddet vårsesongen. Uansett om jeg ikke presterer i Flandern eller Roubaix, har jeg vunnet stor klassiker. Så kan jeg pynte på resultatet i fortsettelsen. Klassikersesongen kan bli like god som i 2015. Det er vanskelig å repetere en så god sesong. Alt har vært skuffende etter 2015, fordi alt blir sammenlignet med når man gjorde det best, sier Kristoff til TV 2.

Det var ikke smågutter Kristoff satte på plass i helgen. Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Niki Terpstra og Quick Step-trioen Philippe Gilbert, Zdenek Stybar og Elia Viviani måtte alle strekke våpen da Kristoff hentet frem kjempekreftene mot slutten av det 250 km lange endagsrittet. Lagkamerat Fernando Gaviria, som var UAEs kaptein i rittet, hadde ikke gode nok bein til å kjempe om seieren.

Sterke Flandern-resultater

Kristoff føler at han er i nærheten av toppnivået fra 2015-sesongen.

– Jeg føler meg litt tyngre, men kraften i beina er samme. Jeg er ikke langt unna der jeg var i 2015. Men så kommer det jo også an på de andre rytterne og nivået de er på, forteller han.