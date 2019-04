Dommer i poker-sak var varaleder i Lotterinemnda – får likevel dømme i saken

Kvinnen står tiltalt for grovt brudd på lotteriloven, ulovlig alkoholservering og omsetning av smuglervarer.

Bakgrunnen er politiets omfattende aksjoner mot fem pokerklubber i Oslo i mars i fjor.

En av klubbene het Quads og lå plassert i Dronningens gate 22. Den kvinnelige lederen for klubben ble pågrepet, og hennes sak er den første som kommer opp for retten etter politiets razzia.

Kvinnen erkjenner delvis straffskyld etter tiltalen.

Saken vil i stor grad handle om hvilke former for organisert poker som er ulovlige. Dette har ikke tidligere vært prøvd som en fullstendig straffesak for en norsk domstol etter at lotteriloven ble innført i 2007.

– Politisk betent

Da saken skulle opp for Oslo tingrett mandag, gjorde dommer Heidi Heggdal rutinemessig rede for hvilke forhold som kan ha betydning for hennes habilitet. Hun opplyste blant annet å ha vært varaleder i Lotterinemnda i syv år.

Opplysningen fikk tiltalte og hennes forsvarer Elisabeth Myhre til å reagere umiddelbart. De ønsket seg ny dommer i saken.

Årsaken er at Lotterinemnda er klageinstans for alle klager på Lotteritilsynets vedtak. Samtidig er Lotteritilsynet en sentral aktør i straffesaken, fordi det var de som varslet politiet om virksomheten til pokerklubben.

– Først vil jeg si at det er uheldig at vi ikke fikk vite dette i forkant, begynner Myhre i sin anførsel for retten.

– Poker er et tema som har vært og fremdeles er politisk betent, og Lotterinemnda har behandlet spørsmål om poker – også i perioden der administrator (dommer i saken, journ.anm.) har hatt en betydelig posisjon som leder, sier hun.

Myhre sier videre at tiltalte frykter at Heggdal er uegnet til å dømme upartisk i saken.

– Dessverre er vi i en situasjon der dette fremstår som svært uheldig utad, sier hun.

Ikke medhold

Politiadvokat Philip Mathew Green er ikke enig med forsvarer og mener dommerens bakgrunn er uten betydning for saken.

– Det er ikke uvanlig at tiltalte er redde for at en dommer er rigid og streng og følger loven. Jeg tror folk flest vil mene at en administrator som er kjent med lovgivningen, er bedre skikket til å håndtere saken, sier han.

Heggdals egen avdelingsleder Ina Strømstad brukte et kvarter på å vurdere innsigelsene før hun kom tilbake til rettssalen.

– Det er snakk om et varaverv hun hadde for mer enn ti år siden. Habiliteten taper seg med tiden i slike saker. Hun ville antagelig vært inhabil dersom hun satt i Lotterinemnda nå, men det er altså elleve år siden hun gjorde det, sier Strømstad i sin begrunnelse.