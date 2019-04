Solskjær svarer på Pogbas flørt med Real Madrid

Tirsdag fra kl. 20.15: Se Wolverhampton-Manchester United på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Manchester (TV 2): Under landslagspausen og senest nå i helgen, har Paul Pogba og Zinédine Zidane flørtet litt med hverandre i media.

Manchester United stjernen sa følgende på landslagsoppdrag for Frankrike:

– Som jeg alltid har sagt: Real Madrid er en drøm for alle. Det er en av de største klubbene i verden, sa Pogba, ifølge Telegraph.

Lørdag kom Real Madrid treneren med følgende kommentar:

– Pogba er ikke en del av laget mitt. Han spiller for United. Dersom han en dag ønsker å forlate United, og fortsatt drømmer om å spille for Real Madrid, hvorfor skulle han ikke kunne komme hit, spurte Zidane.

Slik svarer Solskjær

På dagens pressekonferanse svarte Solskjær på hva han synes om at andre managere snakker om andre lags spillere offentlig.

– Jeg liker ikke å snakke om andre lags spillere. Dette er enda en utfordring ved landslagspausene. Spillerne er tilgjengelige hele tiden. Det er litt andre omgivelser. Det snakkes mer generelt hele tiden. Paul er en veldig fin og høflig fyr, som da svarte på et generelt spørsmål om en mann som er et ikon i Frankrike, Zidane er fantastisk manager, så da Paul fikk spørsmålet svarte han bare på en høflig måte. Paul er fornøyd med å være her. Jeg har alltid sagt at jeg ønsker å bygge laget mitt rundt Paul, det har ikke forandret seg i det hele tatt, sier Solskjær.

Sportsdirektør og overgangsvinduet

Det har lenge vært diskutert om Manchester United burde ansette en sportsdirektør. Dette fikk også Solskjær spørsmål om på dagens pressekonferanse.

– Fotballens struktur har forandret seg. Jeg og styret ser hele tiden på hvordan denne klubben kan styres best mulig. Vi får se hva vi ender opp med til slutt. Men jeg er alltid åpen for å diskutere fotball med folk som vet hva de snakker om, i de rette posisjonene. Fotballen krever mer nå, så da må man dele på ansvarsområdene, sier Solskjær.

I Premier League gjenstår det sju kamper for Manchester United. De kjemper om en topp fire-plassering, i tillegg til fremdeles å ha sjans til å vinne Champions League. Å delta i den gjeveste turneringen også neste sesong, er viktig for United og for å være en attraktiv klubb for potensielle spillerkjøp i sommer.

– Manchester United, med vår historie, ambisjoner og potensial vil alltid gjøre klubben interessant for spillere. Men det er jo klart at jo bedre resultater man får, jo mer attraktiv er det for spillere å komme hit, konstaterer kristiansunderen.