– Nei, dette er ikke en aprilsnarr, sier kommunikasjonsdirektør for Nordic Entertainment Group, Line Vee Hanum, til TV 2.

– Hvorfor slipper dere nyheten på akkurat første april?

– Vi synes det var en god anledning å lansere en sånn sak, det ville få oppmerksomhet. Hvis folk fremdeles ikke tror på det, får de vente til premieren, sier Hanum.

Per Sandberg vil selv verken bekrefte eller avkrefte deltakelsen i Charterfeber overfor TV 2.

– Er litt døgnvill, visste ikke at det var første april i dag. Men jeg kan verken bekrefte eller avkrefte vår deltakelse. Tenker etterretningstjenesten i ulike land har svaret, skriver Sandberg i en SMS.

I pressemeldingen som ble sendt ut mandag sier Sandberg imidlertid følgende:

– Vi sa umiddelbart ja til å delta i Charterfeber. Vi kunne ikke si nei til et tilbud om å vise oss fra en ekte side, uten filter, uten spekulasjoner, med åpen overvåkning. Bahareh og jeg bruker 2019 som et mulighetsår - vi elsker å reise, oppleve og sprenge grenser. Vi har virkelig fått kjenne på fordommer og her utfordrer vi igjen. Vi hadde en fantastisk uke sammen.

PÅ VANNSCOOTEREN: Per Sandberg og Bahareh Letnes på tur i Puerto Rico. Foto: TV 3

Per og Baharehs reise gikk til Gran Canaria og turistbyen Puerto Rico, ifølge pressemeldingen fra Nordic Entertainment Group. De ankom øya på selveste valentinsdagen, og kamerateamet har fulgt dem i en hel uke.

Til høsten vil seerne få se paret være på alt fra badeland til yoga, shopping, vannscooterkjøring og strandbesøk.

Charterfeber har sesongpremiere til høsten på TV4, Viafree, og Viaplay.