Snøsjokk i Troms

Fra lørdag til mandag har det kommet en halvmeter snø i Tromsø, og snødybden har økt fra 112 centimeter til 158 centimeter.

– Det er ganske mye på kort tid, sier meteorolog i StormGeo, Mariann Aabrekk til TV 2.

Kristin Belden Bjørkedal våknet opp til litt av en snøfonn utenfor huset sitt i Tromsø mandag morgen.

Skredfare

Hun tok et ironisk bilde av all snøen med en sommerkatalog for hagemøbler som nylig dukket opp i postkassa.

– Jeg brøyter selv med hjullaster og var forberedt på kraftig snøfall, men man blir likevel litt matt når man ser på egen tomt, og aner treningsøkten man har fremfor seg. Men vi vet hvor vi bor og tar det med godt humør, sier hun til TV 2.

Årsaken til de store mengdene med nedbør er at på lørdag kom det et bygevær som ga det første påfyllet av snø. På søndag gikk det et polart lavtrykk på kurs mot Nordkapp-området, noe som ga ytterligere påfyll av snø.

SNØKAOS: Dette synet møtte Merete Kristiansen på vei til jobb mandag. Foto: TV 2

– En del av utfordringen er at snøen ikke legger seg stabilt, noe som fører til veldig høy skredfare. Også mange veier er stengt på grunn av skredfaren, sier Aabrekk.

NVE og Meteorologisk institutt har utstedt rødt farevarsel grunnet store snøskredfare. I varselet heter det følgende:

«På mandag ventes stor snøskredfare i region Tromsø. Ferdsel i skredterreng anbefales ikke.»

På flyplassen i Tromsø meldes det om kaotiske tilstander. Ifølge iTromsø har ingen fly reist fra eller ankommet Tromsø lufthavn mandag.

– Jeg har aldri opplevd lignende i mine ti år som driftsjef. Det er helt forferdelig forhold, og det har vært helt ekstremt med snø i natt, sier Svein-Idar Henriksen til iTromsø.

Stengte veier

Vegtrafikksentralen Nord-Norge melder om svært utfordrende kjøreforhold i distriktet. I en pressemelding skriver de at April starter med mange stengte veier og kolonnekjøring, spesielt i Troms og Finnmark.

Det er dessuten meldt om dårlig fremkommelighet flere steder, også i Nordland.

– Det er mye nedbør som skal ryddes bort, og det er spesielt utfordrende der snøen går over til regn. Entreprenørene rekker ikke å være alle steder på en gang, så vi ber om forståelse for at de trenger tid til å få gjort jobben, sier driftsleder Siril Veiåker Nilsen på Vegtrafikksentralen i Nord Norge i en pressemelding.