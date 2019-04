Rundt 13.000 elektriske Kia Soul EV har funnet veien til norske kunder siden introduksjonen i 2014.

Den norske importøren har tidvis slitt med å få tak i nok biler til å dekke etterspørselen fra elbilsultne nordmenn. De har, for å unngå for lang ventetid, støvsugd det europeiske og da særlig det tyske markedet for å kunne få tak i biler. Både nye og brukte.

Selv om bilen er en suksess, så kunne helt sikkert suksessen vært enda større om man hadde fått enda flere biler.

Foruten at Soul er elektrisk skiller også designet seg ut. Den er litt annerledes med sitt boksete design. Det at man i tillegg har fått den i noen litt småfrekke lakk-kombinasjoner har heller ikke gjort saken dårligere. Den er rett og slett en kombinasjon av litt tøff og litt søt. At designet er praktisk trekker heller ikke ned.

Men nå er det altså slutt for den populære modellen.

– Dette har vært en utrolig viktig bil for oss. Timingen for da Kia slapp sin første elbil kunne ikke vært bedre, sett med norske øyne, sier Mette Simonsen Sauge som er PR- og informasjonsansvarlig hos den norske importøren.

Men nå er det altså slutt for bilen som er den best solgte Kia-modellen i Norge noensinne.

Det kommer en ny

– Det finnes fortsatt noen biler igjen, men da må man være rask, for de tror vi kommer til å gå fort unna... Det er snakk om rundt 150 biler. Vi har ingen igjen på lager. Dette er biler som står ute hos våre forhandlere og som dermed kan leveres raskt.Men vi skal fortsatt levere elbiler til det norske folk, legger Simonsen Sauge til.

– Vi har jo fått på plass nye e-Niro allerede. En litt mer SUV-aktig bil som er noe større enn Soul. Dessuten så er nye e-Soul på plass i butikkene og det er åpnet for bestillinger. De første kundebilene av den helt nye og større e-Soul leveres i løpet av sommeren, forteller hun videre.

Så mye må du betale for den nå

På bruktmarkedet starter prisene rett over 100.000 kroner for Soul EV. Da får du en 2015-modell som har rundet 100.000 kjørte kilometer, og som er helt greit utstyrt.

For en rundt ett år gammel bil som har gått bare 15.000-20.000 kilometer, må du ut med ca 200.000 kroner. Da snakker vi om den svært godt utstyrte topputgaven Exclusive. Dette er fortsatt svært mye bil for pengene. Særlig med tanke på Kias unike 7 års / 150.000 kilometer nybilgaranti.

Samme bil som helt ny koster fra 265.000 kroner, pluss utstyr, leveringskostnader etc. Så det er penger å spare her.

Soul EV fikk også oppgradert batteripakke med lengre rekkevidde underveis i livsløpet. Så de nyere bilene har lengre rekkevidde enn de noe eldre.

Elmotoren i KIa Soul EV byr på 111 hestekrefter og realistisk rekkevidde på rundt 20-22 mil, under gode forhold. Bilen er kompakt, men overraskende praktisk og smart, de ytre målene tatt i betrakting. Dessuten byr den også innvendig på et litt lekende design.

