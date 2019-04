Svarer på kritikken: – Jeg vet hvilken kamp han snakker om

Se Wolves – Manchester United på TV 2 Sumo og TV 2 Premium tirsdag klokken 20.15

Det var i et stort intervju med BBC at Louis van Gaal sa at måten Manchester United spiller på nå ikke er lik måten de spilte på i storhetstiden under Sir Alex Ferguson. Han sa også at «treneren etter meg (Mourinho) endret spillestil til å parkere bussen og å satse på kontringer. Nå er det en ny trener som parkerer bussen og satser på kontringer. Forskjellen på Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner.»

Den kommentaren er av mange sett på som kritikk og har fått mye omtale i England, ettersom Mourinhos «parkering av bussen» ikke var spesielt populær, fordi det ikke blir så underholdende fotball av det.

Ole Gunnar Solskjær har fått med seg kritikken fra van Gaal – men sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene fra den nederlandske treneren.

– Van Gaal har rett til å ha sin mening. Vi har sett nærmere på flere kamper. I noen kamper så har vi presset høyt på motsatt banehalvdel og dominert kamper, sier Solskjær, ifølge , og legger til:

– Van Gaal siktet trolig til PSG-kampen. Det var en kamp vi måtte forsvare oss i og satse på kontringer, påpeker nordmannen.

Solskjær benytter anledningen til å gi van Gaal ros for arbeidet han gjorde med spillerne før han selv overtok som Manchester United-manager.

Gir ros til forgjengerne

Van Gaal vant som kjent FA-cupen med United i 2016.

– Målet er at vi skal være gode også når vi ikke har ballen. Dersom vi klarer det, så får vi våre sjanser. Det handler om høyt press, lavt press, og være i stand til å variere det. Jeg er veldig glad for at jeg arvet et lag som har hatt forskjellige managere, sier Solskjær.

Før han understreker følgende:

– De fleste spillerne i United har hatt Mourinho, de har hatt van Gaal, de har hatt Moyes og de har hatt Ferguson. Så de har vært gjennom en strålende utdannelse. De vet hvor viktig alle aspekter i kampene her, roser Solskjær.

Kritisk Moyes

En annen av Solskjærs forgjengere på Old Trafford, David Moyes, tror Manchester United ryker ut mot Barcelona i Champions League senere denne måneden.