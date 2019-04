Onsdag: Se Tottenham-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 19.45!

Hugo Lloris (32) glapp ballen etter en tilsynelatende ufarlig Mohamed Salah-heading. Det resulterte i at Toby Alderweireld stumpet ballen i eget nett.

Med det kostet franskmannen Tottenham et viktig poeng i kampen om å havne topp fire i Premier League.

BBC-ekspert Jermaine Jenas, som tidligere har spilt for de liljehvite, mener at Mauricio Pochettino bør vurdere å vrake kapteinen sin i neste kamp – til tross for at det er en stor anledning med første kamp på ny stadion.

«Du kan ikke gjøre det på grunn av én feil fra keeperen din, men Lloris har gjort dem over flere sesonger nå», skriver Jenas i sin spalte for BBC.

Dyster statistikk

Den tidligere midtbanespilleren legger en dyster statistikk til grunn: Lloris har gjort åtte feil som har ledet direkte til baklengsmål siden starten av 2016/17-sesongen, noe som er nest flest i Premier League.

Bare Everton-målvakt Jordan Pickford har verre tall.

«Når folk snakker om verdens beste keepere, dukker navnet hans alltid opp. Men jeg føler ikke at prestasjonene hans de siste sesongene forsvarer den statusen», mener Jenas.

«Jeg vet det er en stor anledning siden Tottenham spiller deres første kamp på ny stadion, men Pochettino har en viktig avgjørelse å ta. Mot Liverpool kunne du helt klart se det dårlige samarbeidet mellom Lloris og forsvaret. Det ser ut som at de er bekymret for når han kommer til å gjøre sin neste feil», fortsetter han.

Jenas mener at Paulo Gazzaniga bør få sjansen i mål. Den argentinske reservekeeperen har totalt fått ti kamper for de liljehvite denne sesongen.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er uenig med Jenas.

– Gazzaniga har spilt bra når han har fått muligheten, men en kan se at Lloris er en bedre keeper. Om Gazzaniga står over til, vil det komme feil fra han òg. Lloris er fortsatt «the man», slår Thorstvedt fast.

– Var klokkeklart best i Premier League

Den tidligere Tottenham-keeperen tror heller ikke at Lloris sprer usikkerhet blant forsvarerne.

– Det er mange måter å se det på. Selv om de er i en grusom periode, er det et defensivt solid lag som har hatt omtrent de samme forsvarerne hele veien. Jeg tenker det blir drastisk (å vrake Lloris, journ. anm), og det kommer ikke til å skje, sier han, som likevel ikke legger skjul på at franskmannen har levert under forventet nivå:

– Han har hatt noen feil. Det er det ikke tvil om. Han hadde en sesong der han var den klokkeklart beste keeperen i Premier League, men har ikke hatt den standarden siden det. Men han er kaptein for verdensmesterne, og har en bra posisjon i klubben. Jeg tror det skal mye til før han ryker.

Onsdag spiller Tottenham første kamp i sin nye storstue. Se Spurs-Crystal Palace på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 19.45!