Plutselig var 1. april her. Dagen i året da det er fritt frem for å lure hverandre med mer eller mindre utspekulerte løgner og lurerier.

Flere aviser og institusjoner har pønsket ut noe også i år.

Du må stoppe å lese saken her, dersom du ønsker å bli lurt.

Så slipper du kanskje å klage på Facebook over at vi avslører spøkene.

«Hjemme og borte»?

TV 2 Sumo få mange til å le mandags morgenen med nyheten om at den australske såpeserien Home and Away nå kommer med norsk tale.​ Traileren kan du se her.

Apropos internasjonale stjerner på norsk. Filmweb hevder at stjerneregissøren Quentin Tarantino er i Oslo for å spille inn film om 17. mai, russefeiringen og kongefamilien.

Multeskatt

Ifinnmark.no vekker oppsikt i sosiale medier med nyheten om at kommunen nå skal kreve inn multeskatt av bærplukkere for å redde kommuneøkonomien.

– Det foreslås at skatten innkreves som del av eiendomsskatten og faktureres i tilknytning til dagens kommunale avgifter. Innbyggere kan selv velge om de vil faktureres månedlig eller kvartalsvis, heter det i en «pressemelding».

Spenstige samarbeid

«Morgenklubben med Loven & Co» på Radio Norge hevder de skal slå seg sammen med P4 og skifte navn til «Radio 4 Ever», og får passet kraftig påskrevet i kommentarfeltet. Det ser ikke ut til at mange lot seg lure av denne.

Nettavisen Resett skriver at de har kjøpt 27 prosent av aksjene i den flerkulturelle nettavisen Utrop. Det kunne blitt et interessant samarbeid, men det hele er nok en aprilsspøk.

McSylteagurk

I Australia er det allerede langt på dag 1. april, og aprilsspøken som går sin seiersgang er såpass bra at vi velger å ta den med. McDonald's meldte nemlig på Instagram at de skal lansere en burger der selve burgeren er byttet ut med to solide lag med sylteagurk.

Spøken blir tatt overraskende godt imot, og flere krever nå at «konsept-burgeren» blir en realitet, skriver News.

