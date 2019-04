Kvinnens advokat Salim Bashir sier malaysiske myndigheter tilbød seg å redusere tiltalen til å gjelde skade med et farlig våpen. I bytte måtte hun erklære seg skyldig i angrepet på Kim Jong-nam for to år siden. Den reduserte tiltalen gjør at kvinnen risikerer maksimalt ti års fengsel.

Bashir sier Doan Thi Houng har godtatt endringen og erklært seg skyldig, men ber om å bli behandlet mildt. Bashir sier det er «veldig sannsynlig» at hun kan bli sluppet ut fra varetekt mandag.

Ble glad

Den vietnamesiske kvinnen smilte og sa «jeg er glad» da dommeren fortalte om endringen i tiltalen i en rettssal i Shah Alam utenfor Kuala Lumpur mandag.

Malaysiske myndigheter har allerede droppet drapstiltalen mot den andre kvinnen som var tiltalt i samme sak, indonesiske Siti Aisiyah. Aisiyah dro til hjemlandet etter at hun ble satt fri i starten av mars.

Aisiyah og Huong ble i oktober 2017 tiltalt for å ha drept Kim ved å smøre nervegift i ansiktet på ham. Dette skjedde på hovedflyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur i februar 2017.

Nervegass

Begge kvinnene har hevdet at de trodde nervegassen var babyolje, og at de ble lurt av nordkoreanske agenter som fortalte dem at de var med i et TV-stunt.

Kim Jong-nam var den eldste sønnen til Nord-Korea forrige leder Kim Jong-il. Han var ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

